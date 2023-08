Heilige Messe in der Kapelle in Ensmad

Die Seelsorgeeinheit Langenenslingen unter der Leitung von Pfarrer István Gegoe lädt am Dienstag, 15.August, zur Kräuterbuschen–Schöpfungswanderung nach Ensmad ein. Treffpunkt ist um 7.30 Uhr am Parkplatz beim Sportplatz in Friedingen. Um 9 Uhr ist die Feier einer Heilige Messe mit Segnung der Kräuterbuschen in der Kapelle in Ensmad vorgesehen. Im Anschluss bietet die Gemeinde ein Frühstück an. Hierzu müssen sich Teilnehmer beim Pfarrbüro anmelden, Telefon 07376/8724900 (bitte Anrufbeantworter nutzen) oder unter Mail: [email protected]. Bei Regen entfällt nur die Wanderung. Zum Frühstück lädt die Gemeinde bei Regen nach dem Gottesdienst ins Gemeindehaus Dürrenwaldstetten ein.