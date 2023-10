Gemeinderat in Langenenslingen

Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderats Langenenslingen findet am Montag, 16. Oktober, um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem folgende Punkte: Anfragen der Zuhörer; Beratung über das Farbkonzept der Außenfassade an der Grundschule Lange-nenslingen; Aufhebung der Gebührenordnungen der Hallen und Veranstaltungsräume, Neufestsetzung von Entgelten; sowie mehrere Baugesuche wieUmbau eines bestehenden Mehrfamilienhauses in ein Einfamilienwohnhaus mit Einliegerwohnung, Flst. Nr. 283, Amselweg 7, Langenenslingen, Erstellen eines Gartenzaunes an der Nord-West-Ecke, Flst. Nr. 371/1, Holz-gasse 26, Langenenslingen, Errichten einer Sichtblende, Flst. Nr. 213, Keltenstraße 3, Andelfingen, Errichtung einer Doppelgarage, Flst. Nr. 2090, Im Unterdorf 1, Friedingen sowie 7) Anfragen der Gemeinderäte.