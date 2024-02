Als eine Seniorin am Dienstag zwischen 11.30 Uhr und 11.45 Uhr in einem Geschäft in der Straße In der Au einkaufte, befand sich ihre Geldbörse im Einkaufskorb. Als sie diesen wohl kurzzeitig unbeaufsichtigt, ließ, nutzte ein Unbekannter die Gelegenheit und klaute die Geldbörse. Als die Frau bezahlen wollte, bemerkte sie das Fehlen. Die Polizei Riedlingen hat die Ermittlungen aufgenommen.