Exkursion zum Plateau der Alten Burg oberhalb von Langenenslingen

Unter der Überschrift „Geschichte unter unseren Füßen“ gibt es am Sonntag, 22. Oktober, von 14 bis 16.30 Uhr einen Ausflug zur alten Burg. Bereits vom Start am Parkplatz an folgt die Exkursion den mehr als 2600 Jahren alten Spuren der Kelten bis zum Plateau der Alten Burg. Nur zögerlich gibt diese ihre Geheimnisse preis. War sie Versammlungsort? Kultstätte? Sportarena? Oder alles zusammen? Die archäologischen Ausgrabungen in den vergangenen 10 Jahren brachten zahlreiche erstaunliche Erkenntnisse und fast schon sensationelle Entdeckungen. Dennoch sind noch viele Fragen bis heute offen und harren der Klärung durch künftige Untersuchungen. Die Führung vermittelt den heutigen Stand der archäologischen Interpretation und lässt ein Stück weit das großartige, monumentale Bodendenkmal für die Teilnehmer wieder auferstehen.Treffpunkt Wanderparkplatz Warmtal, Gebühr: fünf Euro, Kinder in Begleitung Erwachsener frei.