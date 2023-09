Ein 51-Jähriger fuhr mit seinem Seat von Pflummern in Richtung Friedingen. In einer leichten Rechtskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn. Die entgegenkommende 54-jährige Toyota-Fahrerin konnte zwar noch etwas nach rechts ausweichen. Ein Unfall konnte nicht mehr verhindert werden und die Autos stießen frontal zusammen. Beide Autofahrer erlitten leichte Verletzungen und kamen in Krankenhäuser.

Die Polizei Riedlingen hat den Unfall aufgenommen und schätzt den Sachschaden an den nicht mehr fahrbereiten Autos auf etwa 35.000 Euro. Der Unfall ereignete sich gegen 15.45 Uhr, für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L275 im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt werden.