Langenenslingen

Auto gerät während Fahrt in Brand

Langenenslingen / Lesedauer: 1 min

Die Feuerwehr musste in Egelfingen ein Auto löschen. (Foto: Britta Pedersen/dpa )

Vermutlich durch einen Defekt ist am Sonntag in Egelfingen ein Auto gerät in Brand geraten.

Veröffentlicht: 31.07.2023, 13:20 Von: sz