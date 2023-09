50 Jahre bei Firma Freimann-Schwarz

Geschäftsführer Hermann Schwarz hat Klaus Lutz die Ehrenurkunde für 50 Jahre Betriebszugehörigkeit überreicht. Am 3. September 1973 begann der damals 14-jährige Klaus Lutz eine Handwerkslehre zum Elektro-Installateur bei der Firma Freimann-Schwarz in Langenenslingen. Nach dreieinhalbjähriger Lehrzeit legte er im März 1977 die Gesellenprüfung im Elektro-Installateur-Handwerk mit Erfolg ab. Im Winter 1998/1999 belegte Klaus Lutz den Kurs zum SHK-Kundendiensttechniker und beendete diesen mit einer erfolgreichen Abschlussprüfung. Seinen wohl verdienten Rentenbeginn erreichte er am 1. Dezember 2022. In Teilzeit ist er nach wie vor im Unternehmen tätig, wie es in einer Mitteilung heißt. Dieses besondere Jubiläum wurde mit einem eigenen Festakt am 15. September auf dem Firmengelände der Freimann-Schwarz GmbH gefeiert.