Landjugenden in Ellwangen und Haslach erhalten Spende

Grund zur Freude haben dieser Tage Nina Niedermaier und Katrin Wensing sowie die Mitglieder der Landjugenden Ellwangen und Haslach: Die Aktion „Mail statt Brief“ der Netze BW bringt einen Betrag von 1.019,20 Euro in die beiden Vereinskassen.

Die Netze BW verfolgt mit dieser Aktion das Ziel, möglichst viele Kunden per Mail statt per Brief über die Ablesung ihrer Stromzählerstände informieren zu können. Die eingesparten Kosten werden als Spende an lokale gemeinnützige Organisationen weitergegeben, wie in diesem Fall an die Katholische Jugend Bewegung Rottenburg–Stuttgart, die die Spenden an die beiden Landjugenden weiterleiten. Dominik Coenen, Diözesanvorstand der KLJB Rottenburg–Stuttgart, freut sich für die jungen Menschen, die das ganze Jahr über mit vielen Aktionen dafür sorgen, dass der Zusammenhalt in den Ortschaften funktioniert und Kinder und Jugendliche eine sinnvolle und ortsnahe Anlaufstelle bei ihrer Landjugend haben. „So lernen junge Menschen schon früh, sich im Ort zu engagieren, aber auch wie Vereinsstrukturen funktionieren und was es heißt, Verantwortung in Vereinen und Institutionen zu übernehmen“, ergänzt Coenen.

Die Landjugend Ellwangen hat in unzähligen Stunden und mit unglaublichem Engagement in diesem Jahr den Maibaum mit modernen Motiven auf neuen Holzschildern ausgestattet. Und die Landjugend Haslach hat durch einen Brandschaden in ihren Räumen einiges an Ausstattung verloren, das mit der Spende nun wieder neu angeschafft werden kann. „Ich bin mir sicher, dass das Geld bei den Landjugendgruppen bestens angelegt ist“, sagte Irene Brauchle, Bürgermeisterin in Rot an der Rot.

Die Kommunikation auf elektronischem Weg hat gleich mehrere Vorteile: Zum einen ist dies für beide Seiten die unkomplizierteste und schnellste Variante. Zum anderen werden dadurch Papierverbrauch und CO2–Ausstoß reduziert. Alexander Schuch, Kommunalberater der Netze BW, betont: „Durch Online–Zählerstandsmeldungen und den Versand von Ableseaufforderungen per E–Mail statt per Brief konnten wir bereits über 2.600 Organisationen und Vereine unterstützen. Wir freuen uns, dass in diesem Jahr die Katholische Jugend Bewegung Rottenburg–Stuttgart als Spendenempfänger ausgewählt wurde.“

Informationen unter: https://www.netze–bw.de/portoaktion