Kurzweiliger Festakt sorgt für strahlende Gesichter

Endlich wieder! Dieser Satz war bei der Jubilarfeier in Heggbach reihum zu hören. Nicht von ungefähr. Drei Jahre hatte das lieb gewonnene Fest wegen der Corona–Pandemie nur im kleinen Rahmen im Begegnungszentrum stattgefunden. Die zu Ehrenden durften aufgrund der Hygieneschutzbedingungen nur eine Begleitperson mitbringen. Nun durfte wieder ausgelassen gefeiert werden.

Die Sonne schien warm durch die großen Fenster und verströmte pures Sommerflair. Entsprechend locker war auch die Stimmung bei den Jubilaren und Gästen. Lustige Papierflieger mit den einzelnen Namen der Jubilare füllten die Seitenwände an der Bühne. Das Musikduo Koch trieb das Gute–Laune–Barometer mit fetzigen Liedern und Klängen in die Höhe und animierte zum Tanzen. Martina Miller präsentierte zum Motto „Reise“ einen großen Wanderrucksack samt Strohhut, Reiseführer, Fotoapparat, Wörterbuch, Sonnencreme und Kompass, damit der Urlaub perfekt wird. Die Niederlassungsleiterin Teilhabe & Bildung der WfbM Heggbach zog Parallelen von den Vorbereitungen einer Urlaubsreise zur Reise durch die Werkstatt. „Auch in unserer Werkstatt muss vieles organisiert und vorbereitet werden, damit alles läuft Ihr seid wichtige Säulen dabei“, lobte Martina Miller. Weiter führte sie aus: „Das ist Euer Tag. Den habt Ihr Euch verdient.“

Gemeinsam mit Markus Dewein, dem Niederlassungsleiter der WfbM Heggbach, überreichte sie den Jubilaren ein Präsent, einen Strauß Sonnenblumen und auch eine Urkunde über die Jahre der Betriebszugehörigkeit. Überdies erhielten die Geehrten noch eine persönliche Vita, die Martina Miller zu jeder Ehrung vorlas. Für 45 Betriebsjahre ausgezeichnet wurden bei den Beschäftigten Wolfgang Sailer, Franz Rieger, Brigitte Großmann, Paula Schlaich und Ilona Beringer, für 40 Jahre Kerstin Jaschinski, Melitta Häckler, Herbert Rösch und Horst Dishur, für 25 Jahre Susanne Staudenrausch, Waldemar Wesner, Alexandra Rübenach, Andreas Romay–Steimer und Denise Dogaru, für 20 Jahre Jennifer Müller sowie für 10 Jahre Tobias Wien und Ernst Moll. Aus den Reihen der Mitarbeitenden wurden Anne Gloede–Maier und Gerlinde Kammerlander für 20 Jahre Betriebszugehörigkeit.

Ebenfalls durch Martina Miller wurden die erfolgreichen Absolventen des dreimonatigen Eingangsverfahrens und der zweijährigen Berufsbildungsmaßnahme der IHK aus der WfbM Heggbach geehrt.