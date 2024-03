Kunstkreis 84 beschäftigt sich zweimal mit Modigliani

„Moderne Blicke“ überschrieben ist die Sonderausstellung der Staatsgalerie Stuttgart, die das Schaffen des italienischen Künstlers Amadeo Modigliani beleuchtet und darin sein Umfeld einbezieht. Der Kunstkreis 84 Riedlingen widmete sich gleich zweimal dem „umtriebigen Kerl“, wie ihn die Kunsthistorikerin Babara Honecker bei ihrem Vortrag in Riedlingen nannte. Sie war es auch, die zwei Tage später durch die Ausstellung führte.

Modigliani war Zeichner, Maler und Bildhauer, hatte jedoch eine fragile Gesundheit und starb 1920 bereits im Alter von 35 Jahren und zwar in Paris, wohin er 1906 zog. In seiner Jugend studierte der Literaturliebhaber in seinem Heimatland die Antike und Renaissance und konnte laut Honecker eine „grundsolide Ausbildung“ vorweisen. Das Aktzeichen beschäftigte in früh. Er blieb dem Realismus verhaftet, den Schritt in die Abstraktion tat er nie.

In Paris begegnete er Künstlern, die er sich auch zum Vorbild nahm. Der junge Arzt Paul Alexandre war fasziniert von den Bildern Modiglianis, kaufte ihm Bilder und Zeichnungen ab und wurde sein erster Mäzen. Zwischen 1909 und 1913 konzentrierte sich Modigliani auf die Bildhauerei, nachdem er Bekanntschaft mit dem rumänischen Bildhauer Constantin Brancusi geschlossen hatte. In dieser Zeit hat er sich auch mit Wilhelm Lehmbruck angefreundet, wusste Barbara Honecker. Mit dem Kunsthändler Paul Guillaume fand er einen neuen Unterstützer. In den späteren Jahren porträtierte er einige seiner Kollegen, wie Picasso oder auch andere berühmte Persönlichkeiten und stellte sich selber als Pierrot dar. Barbara Honecker machte bei Porträts auf die Augen aufmerksam: Das eine sieht in die Welt hinaus, das andere in dich hinein.

Abgehängt werden mussten die Aktgemälde von Modigliani, mit denen die Kunsthändlerin Berthe Weill 1917 eine Einzelausstellung ausgerichtet hat. Sie wurden als zu freizügig beurteilt. Sie aber sind es, die den Maler berühmt gemacht haben, wenn auch erst nach seinem frühen Tod.

In Stuttgart oblag es der Kunsthistorikerin, den Kunstreisenden aus Riedlingen die Ausstellung zu erläutern. Sie „bettet ihn in sein kosmopolitisches Pariser Umfeld ein und zeigt zugleich erstmals konkrete Gegenüberstellungen mit Künstlerinnen und Künstlern aus dem deutschsprachigen Raum“, heißt es in einem Ausstellungs-Flyer.