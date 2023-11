Kunsthandwerkerinnen spenden für Wünschwagen

Am letzten Wochenende im Oktober fand wieder die Ausstellung KUNSThandWERK im Fruchtkasten in Ochsenhausen statt. Wie jedes Jahr sind die Macher mit einer Spende für ein soziales Projekt dabei. Neu in diesem Jahr war die Idee, es durch einen Eintritt von 1 Euro zu ermöglichen. Durch diesen kann nun den ASB Wünschewagen Allgäu/ Schwaben mit 1400 Euro unterstützt werden. Eine tolle Sache, denn der Wünschewagen erfüllt sozusagen auf Spendenbasis seit 2018 den letzten Herzenswunsch. Da der regionale Gedanke spielt ebenfalls eine Rolle, da auch Kunsthandwerkerinnen aus Kaufbeuren und dem Raum Ulm / Neu-Ulm mit ausgestellt haben. Weitere Infos zu den Fahrten des Wünschewagens finden sie unter www.wuenschewagen.de/allgaeu sowie www.kunsthandwerk-fruchtkasten.de im Internet.

