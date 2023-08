Kultur, Sport, Action und Kameradschaft

In den Sommerferien ruht beim Musikverein Stadtkapelle Laupheim der reguläre Probenbetrieb — trotzdem kommen die Musikerinnen und Musiker jede Woche im Rahmen des Sommerferienprogramms gerne zusammen. Der Stadtkapellen–Schriftführer Raymond Ihle hat ein abwechslungsreiches Programm organisiert, das junge und ältere Vereinsmitglieder gleichermaßen begeistert.

Eine geführte Radtour durch das schöne Risstal führte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer jüngst nach Langenschemmern, wo sie sich bei einer gemeinsamen Einkehr stärken konnten. Ein Blick hinter die Kulissen des Museums und des Schlosses Großlaupheim gab Einblicke in die lokale Geschichte, während eine kurzweilige Führung durch die Kirche St. Petrus und Paulus in Laupheim mit Stadtpfarrer Alexander Hermann den Teilnehmerinnen und Teilnehmer viele neue, noch unbekannte Aspekte des Laupheimer Wahrzeichens nahe gebracht hat.

Musikalische Naturliebhaber können in der nächsten Woche noch an einer Naturführung um den idyllischen Laupheimer Südsee teilnehmen, bei der Frau Stöhr von der Stadtverwaltung das Renaturierungskonzept vorstellen wird. Eine gemeinsame Wanderung auf dem „Planetenwanderweg“ in und um Laupheim bietet Gelegenheit, die schöne Umgebung zu erkunden und gemeinsam aktiv zu sein. Dass auch der anschließende Besuch in Laupheimer Gaststätten nicht zu kurz kommt, versteht sich von selbst. Und als actionreicher Schlusspunkt des diesjährigen Ferienprogramms steht noch ein Ausflug nach Neu–Ulm zu einem rasanten Event mit Elektro–Kart fahren in Neu–Ulm an. Daher heißt auch das Motto der Stadtkapelle Laupheim zurecht: „Musik und mehr!“. Ab der zweiten Septemberwoche startet die nächste Probenphase, in der sich die Orchester und Ensembles des Vereins auf die kommenden Konzert und Veranstaltungen vorbereiten.