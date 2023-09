Künstler zeigt WG-Schülern Siebdruck

Das Schuljahr der Schüler des Kunst-Profilfachs des Wieland-Gymnasiums startete auch dieses Jahr mit einem besonderen Projekt. In diesem Jahr konnte die Fachschaftsvorsitzende Salla Winkler dazu erstmalig den Siebdrucker Peter Scholz aus Stuttgart am Wieland-Gymnasium begrüßen. Er führte gemeinsam mit Kunstlehrerin Esther Lind und 15 Schülerinnen und Schülern am 20. und 21. September einen zweitägigen Workshop durch.

Dabei lernten die Schülerinnen und Schüler zwei verschiedene Siebdruckverfahren kennen: Den Schablonendruck und den Druck mit einem fotobelichteten Sieb. Beide Techniken wurden genutzt, um die selbst gestalteten Entwürfe auf Textilien zu drucken.

In Anlehnung an Künstler wie Andy Warhol und Roy Lichtenstein, die das Siebdruckverfahren ab den 1960er Jahren auch in der Bildenden Kunst populär machten, konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erste Schritte der „Motiv-Entwicklung“ erproben. So wurde an den Designs in der „Factory C004“ kollektiv und arbeitsteilig gearbeitet ‐ was zu vielen interessanten Kombinationen der Entwürfe führte.

Abgerundet wurde das praktische Arbeiten durch Einblicke in die Arbeitswelt, die Peter Scholz den Schülerinnen und Schülern im persönlichen Gespräch und über kurze Videosequenzen näherbrachte.

Insgesamt war es ein spannendes Auftaktprojekt ins Kunstjahr am Wieland-Gymnasium, welches allen Beteiligten viel kreative Freude bereitete und das druckgrafische Repertoire der Schülerinnen und Schüler sinnvoll erweiterte.