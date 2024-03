KSV-Team spendet gemeinsam an JARO

Gemeinsam für einen guten Zweck in der Region - mit einer Tombola beim internen KSV Neujahresempfang 2024 hat das Team der KSV Biberach GmbH & Co. KG einen Betrag von über 1000 Euro gesammelt. Wie jedes Jahr wurden auch dieses Mal wieder die Weihnachtspräsente der Lieferanten und Partnerfirmen in Form einer Verlosung an die Belegschaft weitergegeben. Die Entscheidung, welcher gemeinnützigen Einrichtung der Erlös dieses Losverkaufs zugutekommen solle, fiel per Mehrheitsbeschluss der Mitarbeiterschaft. Das Geld sollte der Lebensbegleitung „Jaro“ aus Biberach zugute kommen.

Das Team von Jaro steht Angehörigen von Betroffenen in schweren Lebenssituationen bei. Sie leisten Beistand und unterstützen Familien, deren Kinder oder Elternteil von Krankheit und Sterben, Tod und Trauer betroffen sind. Mit stets einem offenen Ohr sind die Ehrenamtlichen für Kinder und Eltern da, helfen beim Bewältigen des Alltags und schaffen Freiräume und Entlastung. Sie dienen als Helfer in dunklen Zeiten - wie auch der alt-irische Vorname „Jaro“ mit der Bedeutung „Licht in der Nacht“ deutlich macht.

Der Kinder- und Jugendhospizdienst im Hause der Caritas Biberach-Saulgau wird nur zu kleinem Teil von den Krankenkassen finanziert. Jaro unterstützt Angehörige auch über den Tod hinaus. Diese Beistandsarbeit wird finanziell von den Krankenkassen nicht getragen und geschieht somit ehrenamtlich. Um diese Art der Unterstützung weiterhin ermöglichen zu können, ist das Team von JARO von Geldspenden abhängig. „Wir finden, dass diese sehr traurige und belastende, aber enorm wichtige Arbeit unbedingt unterstützt werden muss“ erklärt Markus Holder, Geschäftsführer der KSV Biberach GmbH & Co. KG. Er freut sich, dass es dem KSV Team gelungen ist, mit der Verlosung der erhaltenen Weihnachtspräsente einen sozialen Mehrwert generiert zu haben. „Wir sehen dies als gute Möglichkeit die soziale Verantwortung, die wir alle als Mitglied der Gesellschaft haben, etwas stärker in den Fokus zu rücken. Der von den KSV Mitarbeitenden erzielte Betrag wurde vom Unternehmen aufgerundet auf 1.500,-€ und an Frau Karin Maiki, die Koordinatorin von Jaro übergeben.