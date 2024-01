Krippenspiel an Heiligabend

An Heiligabend führten 51 Kinder aus Ober- und Untersulmetingen das Krippenspiel in der Pfarrkirche St. Ulrich in Obersulmetingen auf. Über 300 Besucher verfolgten die Herbergssuche, die Geburt des Jesuskindes und den Besuch der Hirten und Engel. Auch die Heiligen Drei Könige schauten in der Krippe vorbei und brachten dem Neugeborenen ihre Geschenke dar: Gold, Weihrauch und Myrrhe. Die jüngste Darstellerin - das Jesuskind - war gerade mal drei Wochen alt und lag ruhig im Arm ihrer großen Schwester. Musikalisch umrahmt wurde die Krippenfeier von der Musikgruppe Cantico. Foto: Dagmar Neubrand

