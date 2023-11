Kriegergedächtnisfeier am Volkstrauertag in Neufra

In Neufra wurde nach 28 Jahren erstmals wieder die Gedenkfeier für die gefallenen und vermissten Soldaten am Volkstrauertag abgehalten. Nach dem Wegfall des Feiertages Buß- und Bettag fand die Gedächtnisfeier immer eine Woche später, am Totensonntag, statt.

Die Kameraden der Krieger- und Reservistenkameradschaft marschierten gemeinsam mit dem Liederkranz, einer Abordnung der Feuerwehr, voraus die Musikkapelle zur Kirche. Pfarrer Walter Stegmann zelebrierte die Eucharistiefeier, die gesanglich durch den Liederkranz mitgestaltet wurde. Kameraden des Vereins trugen die Lesung und Fürbitten vor. Anschließend gingen die Kirchenbesucher in einer Prozession zum Friedhof. Die Vereinskameraden Markus Hepp und Thomas Kern standen Ehrenwache. Der Musikverein eröffnete die Gedenkfeier. Nach den kirchlichen Gebeten von Lektor Konrad Baur und einem Lied des Liederkranzes hielt Vorstand Elmar Musch seine Ansprache vor dem Ehrenmal.

Nie wieder Krieg! Unter dem Eindruck der schrecklichen Erfahrungen zweier Weltkriege war dies über Generationen hinweg das fundamentale Ziel europäischer Einigungsbemühungen. Spätestens seit Anfang 2022 haben wir erlebt, wie diese Hoffnung auf eine europäische Friedensordnung zerbrochen ist. Der unsägliche Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und der barbarische Angriff der Hamas auf Israel ist Gegenwart. Bei diesen Auseinandersetzungen sind bereits viele Tausende Opfer zu beklagen. Soldaten, Zivilisten die ihr Leben verloren. Unsägliches Leid für die Angehörigen.

Wir brauchen den Volkstrauertag nicht nur aus Tradition, sondern als Mahnung. Als Mahnung um aus der Vergangenheit Schlüsse für die Gegenwart zu ziehen. Ein friedliches Miteinander müsse unser aller oberstes Ziel sein, so Musch.

Während dem Musikstück „Ich hatt einen Kameraden“ senkten sich die Vereinsfahnen zum Ehrenmal, begleitet von drei Salutschüssen. Mit der Nationalhymne ging die Gedenkfeier zu Ende.