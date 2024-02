Die teils gewaltsamen Demonstrationen im Umfeld des politischen Aschermittwochs der Grünen in Biberach in der vergangenen Woche dürfen sich auch Sicht von Ministerpräsident Winfried Kretschmann nicht wiederholen.

„Dass der Ministerpräsident in seinem eigenen Land eine Traditionsveranstaltung seiner Partei nicht durchführen kann, muss einmalig bleiben“, sagte Kretschmann am Dienstag nach einer auswärtigen Sitzung des Kabinetts in Brüssel.

Der Staat müsse gewährleisten, dass Leute nicht die Grundrechte anderer beeinflussen. „Da bin ich überzeugt: Das wird in Zukunft so sein“, sagte Kretschmann.

Zuvor hatte Innenminister Thomas Strobl (CDU) in der Kabinettssitzung über den aktuellen Ermittlungsstand nach den Ausschreitungen am vergangenen Mittwoch berichtet.

Zahlreiche Ermittlungsverfahren laufen

Strobl habe einen ersten Zwischenbericht vorgetragen, sagte Kretschmann nach der Sitzung. „Und wenn dieser Bericht uns vollständig vorliegt, werden wir uns mit diesem Thema noch mal befassen.“

Bislang sind mehr als ein Dutzend Ermittlungsverfahren gegen mutmaßliche Beteiligte der ausgeuferten Proteste eingeleitet worden. Nach Angaben von Strobl geht es in einem davon unter anderem um den Verdacht des schweren Landfriedensbruchs, acht weitere Strafverfahren betreffen mutmaßliche tätliche Angriffe auf Polizisten und andere.

In drei Strafverfahren wird Sachbeschädigung vorgeworfen, zweimal wird wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt und ein Mal wegen der Durchführung einer nicht angemeldeten Versammlung.

Video - Zollstock zerstört Scheibe an Begleitfahrzeug:

„Darüber hinaus ermittelt die Polizei zu weiteren Straftaten, nämlich Nötigungen, Verdacht der Gefangenenbefreiung, Verdacht der gefährlichen Körperverletzung, gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr und weitere Verkehrsdelikte sowie zu Ordnungsstörungen“, sagte Strobl am Dienstag.

Er hatte zuvor den Ministerrat über den Polizeieinsatz in Biberach informiert. Am Mittwoch (14.00 Uhr) wird der CDU-Minister dem Innenausschuss des Landtags Rede und Antwort stehen.

Die Grünen hatten ihre Veranstaltung am vergangenen Mittwoch in Biberach kurzfristig wegen Sicherheitsbedenken abgesagt, nachdem eine Demonstration aus dem Ruder gelaufen war. Unter anderem hatten Landwirte einen Misthaufen vor die Treppen zur Stadthalle gekippt und Straßen mit Pflastersteinen und Sandsäcken blockiert.