Kreisseniorenorchester spielt im Weindorf Heilbronn

Das Kreisseniorenorchester Biberach hat Mitte September die Gäste im Heilbronner Weindorf mit flotter Musik unterhalten. Morgens um 9 Uhr ging es mit dem Doppeldeckerbus in Richtung Heilbronn. Von 14 bis 16 Uhr war der Auftritt auf dem Marktplatz in Heilbronn vor dem Rathaus angesagt. Interimsdirigent Gerhard Rundel hat mit seinen knapp 50 Musikerinnen und Musikern abwechslungsreiche Musik aller Richtungen präsentiert. Bei sehr heißem Wetter hatte sich das oft wechselnde Publikum meist im Schatten aufgehalten. Beifall gab es dennoch reichlich für die gute Musik des Kreisseniorenorchesters. Probleme hatte man mit dem großen Bus in die Nähe des Auftrittsortes zu kommen. Nach dem Spiel gab es reichlich Zeit, sich an den vielen Verkaufsständen zu verköstigen, das ein oder andere Glas Wein zu trinken oder die Stadt zu besichtigen. Gegen 21 Uhr waren die meisten Musiker mit ihren Partnern nach einem schönen Tag wieder zu Hause angekommen. Der Auftritt in Heilbronn war eigentlich schon im Jahr 2020 geplant, wurde aber wegen der Pandemie mehrfach verschoben.

