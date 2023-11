Kreisseniorenorchester gibt Ständchen zur Goldenen Hochzeit

Das Kreisseniorenorchester Biberach hat seinem Gründervater Walter Reklau und seiner Frau Luise ein Überraschungsständchen zur Goldenen Hochzeit gebracht.

Normalerweise hält Walter Reklau die Fäden selbst in der Hand. Beim Fest seiner goldenen Hochzeit verlief dann aber doch einiges anders als von ihm geplant. Seine drei Töchter hatten im Hintergrund einiges umorganisiert und das Ständchen seiner Musikerkollegen mit aufs Programm genommen.

Überrascht und zugleich erfreut zeigte sich Reklau, als etwa 35 Musiker des Kreisseniorenorchesters zum musikalischen Ständchen antraten und für das Jubelpaar und die Gäste aufspielten. Dirigent Gerhard Rundel hat selbstverständlich auch das Lieblingsstück von Walter Reklau, die „Gablonzer Perlen“, ins Programm aufgenommen. Nach dem, bei frischen Temperaturen stattfindenden Ständchen, ging es ins warme Gemeindehaus zum Sektempfang.

Dekan Matthias Krack hielt anschließend eine Dankandacht für das Jubelpaar in der Kirche und segnete dabei das Paar noch einmal. Ebenfalls übergab er die Urkunde der evangelischen Landeskirche zur Goldenen Hochzeit und wünschte noch viele gemeinsame Jahre. Krack sagte sinngemäß: „Die vielen Auszeichnungen, die Sie durch ihr überdurchschnittliches Wirken in vielen Vereinen und Gremien erlangt haben, gebühren auch Ihrer Frau. Manches Problem und manche Sorge konnte man mit einer verständnisvollen Frau an der Seite besprechen und teilen.“

Die Musiker des beschlossen den frühen Abend mit einer gemütlichen Einkehr in der nahegelegenen Burrenwirtschaft.