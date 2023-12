Kreisseniorenorchester BC spielt in der Messe Stuttgart

Das Kreisseniorenorchester Biberach hat am 24. November die Gäste in der Messe Stuttgart mit flotter Musik unterhalten. Das einstündige Konzert fand im Rahmen der Musikmesse „BRAWO“ am Tag der Seniorenblasmusik statt.

Morgens um 9 Uhr ging es mit dem Bus in Richtung Stuttgart. Bis zum angesagten Auftritt war viel Zeit um sich laufende Konzerte anzuhören, um sich an den Ausstellerständen über Noten, Mundstücke und Musikinstrumente zu informieren oder gleichzeitig laufende Messen zu besuchen. Wer sein Mundstücke dabei hatte, konnte auch einmal hochpreisige Profiinstrumente ausprobieren.

Von 16 bis 17 Uhr war der Auftritt im Atrium der Messe angesagt. Dirigent Gerhard Rundel hat mit seinen gut 40 mitgereisten Musikerinnen und Musikern abwechslungsreiche Musik aller Richtungen präsentiert. Darunter Solostücke, Märsche, Polkas und auch Musikstücke anderer Stilrichtungen.

Von einem dankbaren Publikum gab es reichlich Beifall. Die Akustik in der riesigen Halle ließ etwas zu wünschen übrig.

Gegen 20 Uhr waren die meisten Musiker nach einem schönen Tag wieder zu Hause. Einige noch aktiv spielende Musiker konnten so noch die Musikproben bei ihren Heimatvereinen besuchen.