Kräuterweihe in der Kirche in Mittelbiberach

Am Sonntag, nach dem Fest Mariä Himmelfahrt zelebrierte Pater Antony Vandanath, der zur Urlaubszeit eigens wieder aus Kerala, Indien angereist ist, die heilige Messe mit der Kräutersegnung. Die Kräuterbüschel waren in großer Zahl am Altar zur Segnung abgelegt, in den Bänken lagen weitere Kräuterbuschen. An seiner Seite die Ministrantinnen Joana Behringer und Lea Schmid.

Das Fest Maria Himmelfahrt — bei uns kein Feiertag, jedoch in Bayern mit überwiegend katholischer Bevölkerung. In Italien, Österreich, Liechtenstein und in Teilen der Schweiz ist dieser Tag ein Feiertag, arbeitsfrei. Diese Wegmarken im Jahresablauf sind für die Menschen wichtig. Denn Traditionen schaffen Gemeinsamkeiten, die gerade heute eine besondere Bedeutung haben. Der Augsburger Bischof Bertram Meier spricht sich sogar für ein verstärktes Traditionsbewusstsein innerhalb der Kirche aus.

Die geweihten Kräuter sollen Menschen und Nutztiere vor Gefahren, wie Krankheit, Gewitter oder Feuer beschützen.

Im Ritual der Kräutersegnung oder „Kräuterweihe“ tragen Gläubige die zu Sträußen gebundenen, duftende Kräuter zur Festmesse und nehmen sie dann wieder mit nach Hause. Die Segnung in der Kirche soll die der Gottesmutter zugeschriebenen heilsamen Kräfte auf die Kräuter übertragen. Sie sollen auch bei Gewitter und Blitzschlag helfen. Gottesdienste mit Kräutersegnungen sind seit dem 9. Jahrhundert bekannt.

Die Anzahl der Kräuter, die in den Strauß gebunden werden, ist regional unterschiedlich. Sie schwankt zwischen sieben und 77 verschiedenen Kräutern.

Heute mischen sich in dem Fest Tradition und tief empfundene Frömmigkeit und Volksglaube.

Mariä Himmelfahrt ist also die Aufnahme von Maria in den Himmel. Die Legende von Mariä Himmelfahrt versinnbildlicht die Erlösung des Menschen. In der vorgetragenen Mediation heißt es: „Maria, Du schenkst uns Jesus und zeigst uns dadurch den Pfad zum Leben“.

In einer von uns durchgeführten Blitzumfrage konnten wir feststellen, dass viele Menschen weder mit dem Begriff Kräuterweihe noch mit dem Festtag „Maria Himmelfahrt“ etwas anfangen können. Das trifft sowohl auf die Alterskohorte der jüngeren als auch der älteren Menschen zu. Dennoch war die Hl. Messe gut besucht.

Die Kräuterbüschel wurden am Ende der Messe gegen eine Spende abgegeben. Der Erlös von 274 Euro wird für Blumenschmuck in der Kirche verwendet.