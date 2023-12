Konzertreise durch die vergangenen 10 Jahre

Der Musikverein Schweinhausen feiert in diesem Jahr sein 90-jähriges Vereinsjubiläum. Passend hierzu präsentierte der Verein unter der Leitung von Erwin Albinger am Vorabend zum 1. Advent ein „Best of“ der letzten 10 Konzertjahre.

Die Eröffnung des Konzertabends wurde durch die Gemeindejugendkapelle unter Leitung von Anna-Lena Ege vorgenommen. Sie unterhielten die Zuhörer mit den Musikstücken „FIESTA!“ von Fritz Neuböck und „TV-Hits for Kid“ arrangiert von Peter Gutmann.

Den Auftakt des zweiten Konzertteils bildete das Musikstück „A song for you“ von Otto M. Schwarz, das nicht nur vom Musikverein Schweinhausen, sondern auch von den Blockflötenkindern des Vereins musikalisch gestaltet wurde. Die Komposition „Festival Overture“ von Hans van der Heide stimmte die Zuhörer dann mit fanfarenartigen und melodischen Passagen auf die nachfolgenden Stücke ein. Mit dem Konzertwerk „Eiger- Journey to the Summit“ von James Swearingen begab sich der Musikverein auf den Weg zu den bekannten Melodien aus den Medleys „Tanz der Vampire“ von Jim Steinman, „Frank Sinatra Classics“ arrangiert von Stefan Schwalgin und „A Morricone Portrait“ von Ennio Morricone. Die Konzertwerke „Dialog der Generationen“ und „Salemonia“, beides aus der Feder von Kurt Gäble, umrahmten die Ehrungen. Diese wurden vom Vertreter des Blasmusik-Kreisverband Biberach Dietmar Ruß durchgeführt.

Als Anerkennung ihrer langjährigen Mitgliedschaft wurden Andrea Waibel und Barbera Waibel mit der Ehrennadel in Bronze für 10 Jahre aktive Mitgliedschaft geehrt. Christina Braith und Claudia Schosser erhielten für jeweils 20 Jahre aktive Mitgliedschaft die Ehrennadel in Silber, Petra Rieger und Erwin Bücheler bekamen für 30 Jahre aktive Mitgliedschaft eine Ehrennadel in Gold mit Ehrenbrief und Michael Kretschmann sowie Johannes Zeh erhielten für 40 Jahre aktive Mitgliedschaft eine Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief.

Die 1. Vorsitzende Diana Schmid wurde für 15 Jahre ehrenamtliches Engagement im Verein mit der Fördermedaille in Silber ausgezeichnet.

Offizieller Abschluss des Konzertes bildete das Stück „Ross Roy“ von Jacob de Haan. Mit den Zugaben „Vom Glück erfüllt“ von Frank Ehret und „Hymne an die Freundschaft“ von Kurt Gäble beendete Erwin Albinger das Jubiläumskonzert.