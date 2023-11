Konzertkracher mit PowerAge

Am 11. November läuteten die Rock-Initiative-Biberach und die Band PowerAge die närrische Zeit auf ihre Weise mit einem AC/DC Tribute Konzert im Abdera ein. 180 Fans feierten an diesem Abend ausgelassen zu den Hits der australischen Kultband.

Das Motto, welches auf den Werbeplakaten zum Konzert zu sehen war, lautete „Live & Loud“ und das war nicht gelogen. Schon bei den ersten Songs brachten die fünf Musiker die Wände zum Wackeln. Andy Köhler an der Sologitarre und Otto Hehl am Mikro wirbelten zum tragenden Beat von Rhythmusgitarrist Hank Heine, Schlagzeuger Volker Schreiber und Bassist Michael Wagner über die Bühne. Die Hingabe mit der die Band die Hits zelebrierte sorgte für Gänsehaut und übertrug sich sofort auf das Publikum. Gitarrist Andy verriet zwischen den Songs, dass Sänger Otto am Tag zuvor Geburtstag hatte. Dafür gab es von den Fans ein „Happy Birthday to you“.

Danach steigerte sich von Song zu Song nicht nur die Temperatur im Saal, sondern auch die Euphorie des Publikums. Die Gäste gröhlten die Texte und Refrains lautstark mit und vor der Bühne wurde wild abgetanzt.

Drei Stunden hauten PowerAge einen Klassiker nach dem anderen hinaus in die Kulturhalle und brachten die Ohren sowie die Beine zum Glühen. Die Besucher zeigten sich begeistert und sehr zufrieden mit dem Abend der ohne irgendwelche negativen Zwischenfälle von statten ging.

Hard Rock hat eben immer noch die besten Fans der Welt!