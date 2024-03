Konzert bringt 1300 Euro an Spenden

Der Reinstetter Harmonika-Spielring e.V. unter der Leitung von Dirigentin Julia Bixenmann und der Chor Cantemus unter der Leitung von Schwester Mirjam Limbach gestalteten am Sonntag, den 10. März ein festliches Kirchenkonzerte in der Klosterkirche in Bonlanden. Die Spenden der Besucher der gelungenen Veranstaltung wurden für einen wohltätigen Zweck zur Verfügung gestellt.

Der Erlös dieses Benefizkonzertes kam dem Projekt „Sonnenstrahlen“ zugute. Das Projekt wird von Schwestern in Argentinien betreut und unterstützt. Bei dem Konzert konnte man nicht nur den Klängen des Orchesters des Reinstetter Harmonika-Spielrings, sondern auch den Stimmen des Chores Cantemus mit ihren Instrumentalisten, zuhören.

Lieder zu verschiedenen Weltgebetstagen und Orchesterstücke, die den Facettenreichtum des Akkordeons zeigten, versprachen ein interessantes Konzert.

Der Erlös aus dem Konzert betrug eine großartige Summe von 1380,70 €. Das Orchester des Reinstetter Harmonika-Spielrings und die SängerInnen des Chores Cantemus bedanken sich, auch im Namen des unterstützten Projekts, ganz herzlich bei allen Konzertbesuchern für die großzügige Spende.