Kolpingsfamilie Biberach hatte 16 Veranstaltungen

Die Kolpingsfamilie hatte 2023 16 Veranstaltungen und an 45 Markttagen war der Martinskeller mittwochs geöffnet, dies gab der Vorsitzende Hermann Albrecht bei der Generalversammlung bekannt. Die Öffnung und die Bewirtung des Martinskellers war ein breites Thema bei der Versammlung.

Zu Beginn wurde der sechs verstorbenen Kolpingsmitglieder des letzten Jahres gedacht. Rückblickend ging Kolpingvorstand Albrecht auf die Termine in 2023 ein. Zu diesen zählten sechs religiöse und drei gesellige Veranstaltungen, sowie sieben Vorträge. Wegen Personalmangel konnte die letztjährige Weihnachtsaktion für humanitäre Zwecke nicht durchgeführt werden. „Eine Gemeinschaft muss gelebt und gepflegt werden“, sagte Albrecht und ging auf den offenen Gemeindetreff an der Markttagen im Martinskeller ein. Nach der Marktmesse am Mittwoch ist er von 9.30 Uhr bis 12.00 Uhr geöffnet. Die meisten Gäste seien Nichtmitglieder, verriet Albrecht „und es können auch Speisen zum Verzehr im Martinskeller mitgebracht werden“. Emma Wieland, Rita Schneider und Achim Mainka sorgen ehrenamtlich für die Bewirtung. „Drei Personen für jeweils 45 Tage im Jahr“, das sei natürlich wenig, so der Vorstand. „Um das Angebot aufrecht zu erhalten, brauchen wir dringend Unterstützung“. „Die Hoffnung stirbt zuletzt“, sagte Präses Pfarrer Wunibald Reutlinger in seiner Ansprache und warb um mehr ehrenamtliches Engagement im Martinskeller.

Zu Beginn 2024 zählte die Kolpingsfamilie 65 Mitglieder, darunter 32 Frauen und 33 Männer, gab Schriftführer Rudolf Eble bekannt. Weiter berichtete er über die Altersstruktur der Mitglieder.

Über die Einnahmen und Ausgaben im Berichtsjahr gab Kassiererin Sigrun Sproll Auskunft. Dieter Mayer und Peter Lenard hatten die Kasse geprüft. Mayer bestätigt der Kassiererin eine geordnete Kassenführung. Zugleich nahm er die Entlastung der gesamten Vorstandschaft vor. Die Amtszeit der Kassenprüfer war abgelaufen. Per Akklamation wurden sie in ihrem Amt für eine weitere Wahlperiode bestätigt. Nach einem Gebet für den neu zu wählenden Bischof in der Diözese Rottenburg - Stuttgart und mit dem Grußwort von Kolping „Treu Kolping - Kolping treu“ beendete Wunibald Reutlinger die Versammlung.