Knapp ein Drittel der Schachsaison ist gespielt

Ein knappes Drittel der Saison im Schach ist bereits vorüber. Auch für die Spieler der Schachfreunde Riedlingen gab es zahlreiche Aktivitäten. Bei der Kreisjugendeinzelmeisterschaft in Vöhringen spielte Claudius Ott in der Altersgruppe U18 konstant stark und erzielte sechs Punkte aus sieben Partien, wie auch Erik Hobson aus Biberach. Am Ende brachte bei identischer Feinwertung und unentschiedenen Blitzpartien das Los Claudius Ott den Kreismeistertitel, ein sehr schöner Erfolg. Collin Hensel spielte erfolgreich und erreichte Platz vier, Omar Al Hroub, nach fünf Runden noch auf Platz eins, nach zwei Niederlagen auf den guten achten Platz in der mit großen Altersgruppe U16.

Beim Schnellschach im Rahmen der Jugendturnierserie Oberschwaben im schönen Atrium des Kreisgymnasiums Riedlingen nahmen 27 Jugendliche, sieben aus Riedlingen, teil. Sehr gut spielten Michael Dieterle und Omar Al Hroub mit 4,5 aus 7, ebenso Mark Enner (4), Angie und Jawad Atoui und Louy Alshadda (je 3), Fatema Alshadda (1).

Neun Riedlinger, darunter sechs Jugendspieler, spielten beim Herbstopen in Deizisau mit insgesamt 243 Teilnehmern mit. Alle sind turniererfahren, so ist jeder Punkt hart erkämpft. Herausragend war dabei der Erfolg von Mohammad Zyadah, der sich im C-Turnier als 24. der Startrangliste mit 6,5 Punkten aus sieben Partien auf Platz zwei spielte und dabei auch rekordverdächtige 298 DWZ-Punkte hinzugewinnen konnte. Tolle Zuwächse ihrer Wertungszahl erreichten auch Benjamin Huss im B-Turnier (3,5/6) mit einem Plus von 133 und Claudius Ott (4/7) mit 66 Punkten im B-Turnier. 20 DWZ-Punkte konnte Thomas Kromer (3/7) im A-Turnier erspielen, Ahmad Zyadah 7 DWZ-Punkte im C-Turnier, Mahmoud Zyadah im A-, Hassan Hafes im B- und Omar und Yousef Al Hroub im C-Turnier schnitten sehr achtbar ab.

Riedlingen II steht in der A-Klasse auf dem dritten Tabellenplatz. Sven Cortes und Gerrit Steinle gewannen ihre beiden Spiele, bei 50 Prozent oder mehr liegen Markus Fauler (2/3), Martin App (1,5/3), Mohammad Zyadah (1/1) und Benjamin Huss(1/2). Nicht ganz so gut lief es bisher für die erste Mannschaft in der Kreisliga. Erfolgreichster Punktesammler ist Bernd Biffar mit zwei Siegen, gefolgt von Julian Kreutzer (1/1), Gerrit Steinle (1/1) und Jan Fuchsloch (0,5/1). Riedlingen 3 steht auf Platz zwei der E-Klasse. A. Zyadah (2/2), Y. Al Hroub (2/3), Mo. Zyadah, J. Althoff und O. Al Hroub haben einen positiven Score.