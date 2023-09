Klausurtagung der Zunfträte zur Vorbereitung

Zunftmeister Markus Scheffold hat zur Organisation und Planung der kommenden Fasnetsaison in Eberhardzell mit seinem Zunftrat eine Klausurtagung durchgeführt.

Zum Auftakt der Klausurtagung der Narrenzunft „Zeller Schwarze Katz“ haben sich die Entscheidungsträger der Narrenzunft im Narren-Schopf in Bad Dürrheim über die Entstehung der Alemannische Fasnet informiert. Die Narrenzunft feiert im kommenden Jahr ihr fünfundsechzigstes Vereinsjubiläum. Fasnetsumzüge gibt es in Eberhardzell bereits seit dem neunzehnten Jahrhundert. Das lässt sich durch Fotodokumente aus den zwanziger Jahren und einem vom Oberamt Waldsee ausgesprochenen Verbot der Fasnet in Eberhardzell wegen der Maul- und Klauenseuche lange vor der Vereinsgründung nachweisen.

Für die kommende Fasnetsaison wird traditionell am 11.11.2023 der Präsident gewählt. Welche Zunfträtin oder welcher Zunftrat gewählt wird entscheidet sich erst beim Fasnetsauftakt. Laut Zunftratsmitglieder wird der Schwerpunkt der kommenden kurzen Fasnetszeit auf die Durchführung der Ortsfasnet gelegt. Mit der Häsparade, zwei Brauchtumsabende, Schülerball, Umzug, Seniorenball, Schülerbefreiung und Bürgermeisterabsetzung, der Bachnabfahrt, dem Kinderball und dem Fasnetverbrennen liegen große Herausforderungen vor uns, sagte Markus Scheffold.

Zur Organisation der Umzüge und der Einteilung der Arbeitsdienste hat die Narrenzunft Eberhardzell eine App eingeführt. Über die App können die Mitglieder auch ihren Platz im Bus für die auswärtigen Umzüge reservieren. Durch die Kostensteigerung bei den Busunternehmen wird auch der Preis für die Busfahrten moderat steigen. Manfred Lämmle als Moderator der Bachnabfahrt freut sich wieder auf zahlreiche Boote mit Themen aus der Gemeinde und Bundespolitik. Mehrere Arbeitsgruppen in der Zunft sind bereits mit der Vorbereitung der Veranstaltungen beschäftigt. Der Aufwand für die Vorbereitung ist durch die erforderliche Logistik und die gesetzlichen Vorgaben enorm. Ganz oben auf der Agenda steht nicht zuletzt die Sicherheit sämtlicher Teilnehmer und Gäste: Polizei, Feuerwehr, Deutsches Rotes Kreuz und Sicherheitsdienst müssen koordiniert werden. Dabei soll die ureigene Eberhardzeller Ortsfasnet nicht einschränkt werden, betonten die Zunftratsmitglieder.

Zum Abschuss der Klausurtagung fand ein intensiver Austausch mit der Narrenzunft Fässlistemmer aus Gundelfingen statt.