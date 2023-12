Klangschöne Aufführung in der Stiftskirche Bad Buchau

„O Könnt ich fliegen wie Tauben dahin“ - als wäre der Titel des Konzertes nicht nur die textliche Quintessenz der Hymne „Hör mein Bitten“ von Felix Mendelssohn Bartholdy, der den Abend eröffnete, flogen die herrlichen Klänge der Sopranistin Christine Schmidt, des Chors sowie der begleitenden Instrumenten den Konzertbesuchern zu. Alle Werke des Abends wurden in Fassungen für Soli, Chor Klavier und Harmonium aufgeführt. Diese ungewöhnliche Instrumentierung hat Tradition, schon im vergangenen Jahr arrangierte der Harmoniumspieler Christoph Lahme große Orchesterwerke für den Konzertchor Federsee in dieser kleinen, aber feinen Instrumentierung. Auch Gerald Finzis Magnificat war eine Erstaufführung in dieser Besetzung. Den Endpunkt des Abends setzte Antonin Dvoraks Messe in D. Gefühlvoll und klangschön wurde die Messe von den vier Solistinnen und Solisten Christine Schmidt (Sopran), Maike Biffar (Alt), Ewald Bayerschmit (Tenor) und Matthias Rolser (Bass), Pianist Oliver Drechsel, Christoph Lahme am Harmonium, dem Konzertchor Federsee unter der Leitung von Peter Schmitz aufgeführt. Langanhaltender Beifall belohnte die glänzende Leistung, für die Chorleiter Peter Schmitz verantwortlich zeichnet.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.