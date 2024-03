Kirchenkonzert des Musikverein Binzwangen im Frühjahr 2024

Das Werk „Trompetissimo“ eröffnete das diesjährige Kirchenkonzert des Musikverein Binzwangen e. V. festlich. Zu Beginn begrüßte Herr Pfarrer Michael Stork der Seelsorgeeinheit Ertingen die Besuchenden, welche den Weg am 17. März 2024 in die vorösterlich geschmückte Pfarrkirche fanden. Das musikalische Highlight des Konzertes bildete „Canterbury Chorale“. Mit den breiten Tönen und der reichhaltigen Klangfarbenpalette war die Kirche der optimale Raum, dieses Stück mit den rund 40 MusikerInnen erklingen zu lassen. Auch ein ausgewähltes Bläserensemble verbreitete mit der Ballade „Zuversicht“ einen Wohlklang, welcher durch die Choräle „Canto a UNICEF“ und „To My Country“ perfekt ergänzt wurde. Die sanften und gefühlvollen Klänge der Ballade „The Story“ und das Werk „Stille Hoffnung“ umrahmten das Motto des Konzertes optimal und waren Chance genug, das musikalische Können der Spielenden unter Beweis zu stellen. Die „Phantasie über ein Vesperlied“ beendete das Kirchenkonzert feierlich. Nach langem Applaus und dankenden Worten von Musikdirektor Hubert Vogel und Vorstand Wolfang Vogel wurden die Gäste mit der Zugabe „Baba Yetu“ in den verbleibenden Sonntag verabschiedet.

