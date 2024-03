Kirchenkonzert der Chorifeen in Zwiefaltendorf und Bechingen

Mitte März fanden in der St. Michaelskirche in Zwiefaltendorf und der St. Nikolaus-Kapelle in Bechingen zwei Kirchenkonzerte unter der Leitung von Martina Geiselhart statt. Die kleinen und großen Chorifeen, sowie das Querflötentrio die Zauberflöten haben ein beeindruckendes Benefizkonzert dargeboten und alle Besucher in Staunen versetzt.

Schwungvoll und tonsicher trugen die Sängerinnen und Sänger der großen Chorifeen unter anderem Stücke wie May sunshine light your way, Du bist da, Bourree, Kyrie und Es wird gut vor. Als die kleinen Chorifeen im Wechsel dazu Ihre Lieder Ja wenn der Herr, Ich lieb den Frühling, Wir wollen aufstehn und Mutter Maria zu ihrem Besten gaben, zauberten sie den Zuschauern ein besonderes Strahlen und Lächeln ins Gesicht. Vom Kindergartenalter über Grundschulkinder bis zu den Jugendlichen waren sie mit vollem Eifer und Einsatz dabei.

Das gemeinsame Lied The Lion sleeps tonight unterstrichen die kleinen und großen Chorifeen mit einer lebhaften Choreografie und aller Art von Urwald-Geräuschen und Percussioninstrumenten. Bei dem Titel Hakuna matata - es heißt die Sorgen bleiben Dir immer fern - schwappte förmlich die Leichtigkeit des Seins bei der abwechslungsreichen Darbietung auf die Zuhörer über. Das Querflötentrio - die Zauberflöten - umrahmten die choralen Darbietungen eindrucksvoll musikalisch mit den sehr souverän vorgetragenen Stücken Bourree, Allegro und Romance von W. A. Mozart und Faber aus der Romantik- und Barockzeit.

Dazwischen trugen Kinder und Jugendliche besinnliche Kurzgeschichten vor, die den Zuhörern unter die Haut gingen und sehr zum Nachdenken anregten.

Die Begeisterung und Freude mit der die kleinen und großen Chorifeen sangen und die Querflöten spielten übertrug sich auf die Zuhörer, die dies mit einem nicht enden wollenden Applaus zur Geltung brachten. Die Chorifeen dankten mit einem Blumenstrauß ihrer Leiterin Martina für ihre warmherzige Art, ihre gute Laune, ihre tollen Ideen und die harmonische gemeinsame Zeit bei den Proben und den Auftritten. Den stolzen Betrag von 1136,90 € konnten die Akteure nach dem Konzert der ambulanten Kinder- und Jugendhospizarbeit Biberach überweisen.