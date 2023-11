Kirchengemeinde zur Hl. Dreifaltigkeit spendet an Tafelladen

Auch in diesem Jahr konnte die Katholische Kirchengemeinde Zur Heiligsten Dreifaltigkeit wieder einen Erlös von 1200 Euro bei ihrem diesjährigen Gemeindefestes erzielen. Dieser Betrag wurde wieder an den Tafelladen gespendet. Mit dem gespendeten Betrag konnten Lebensmittel eingekauft werden, die besonders in dieser Jahreszeit wieder nötig gebraucht werden. Träger des Tafelladens ist das Deutsche Rote Kreuz, der sich wie auch die ca. 50 freiwilligen Helferinnen und Helfern sehr über die Spende gefreut haben. Das Gemeindefest findet einmal jährlich nach den Pfingstferien auf dem Biberacher Mittelberg vor der Kirche zur Heiligsten Dreifaltigkeit statt und freut sich sehr großer Beliebtheit bei Jung und Alt.

