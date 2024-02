Kirchenchor Stafflangen verzeichnet Mitgliederzuwachs

Die Mitglieder des Kirchenchores St. Remigius Stafflangen haben sich am 17. Februar im Gasthaus Löwen zu ihrer 50. Jahreshauptversammlung getroffen. Vorstand Josef Schmid begrüßte die Anwesenden, insbesondere Pfarrer Wunibald Reutlinger und übergab das Wort an Schriftführerin Silvia Buck, die in chronologischer Abfolge über die Vereinsaktivitäten des vergangenen Jahres berichtete.

Besonders hervorzuheben waren sechs Neuzugänge, der gute Probenbesuch, der Ausflug nach Bochum und das Kirchenkonzert. Dem Bericht des Kassenwarts Lorenz Gnandt war zu entnehmen, dass sich der Kassenstand trotz Ausgaben im positiven Bereich halten konnte. Die Chorleiterin Susanne Schmidberger zeigte sich besonders erfreut über die Neuzugänge, des Weiteren erwähnte sie das große Highlight des Kirchenkonzertes und dankte für den guten Probenbesuch und für die offene und gute Zusammenarbeit. Im Hinblick auf das Konzert lobte sie den Chor für seine Zeit-, Stimm- und Stehkraft, wobei der Chor seinen guten musikalischen Stand unter Beweis stellen konnte.

Die Entlastung der Vorstandschaft wurde von Waltraud Jeggle übernommen und einstimmig bestätigt. Pfarrer W. Reutlinger nahm die Ehrungen vor, wodurch Maria Schmid für 30 Jahre mit einer Urkunde des Cäcilienverbandes geehrt werden konnte. Für 50 Jahre überbrachte Pfarrer W. Reutlinger Alfred Scheffold den Ehrenbrief des DCV, sowie den Ehrenbrief des Bischofs mit dem Dank für die Bereitschaft zum Gotteslob und seiner Treue zur Kirchenmusik. Er erfülle in besonderer Weise den Auftrag „Singt dem Herrn ein neues Lied“. Für 35 Jahre konnten Hansjörg Jeggle und Hubert Wenk sowie für 45 Jahre Roswitha Schmidberger gratuliert werden.

Pfarrer Reutlinger ermutigte den Chor weiter auf der Welle des Erfolges zu schwimmen. Beim Punkt Verschiedenes kam die Anregung zu mehr Präsenz des Chores im Internet. Nach weiteren Dankesworten durch den Vorsitzenden für die gute Zusammenarbeit ging es zum gemütlichen Teil über und der Abend konnte in gesellschaftlicher Runde ausklingen.