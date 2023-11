Kirchenchor Eberhardzell feierte Jubiläum

Einen besonderen Abend erlebten die Besucher in der Kirche Sankt Maria, als der Kirchenchor Eberhardzell sein Jubiläumskonzert anlässlich seines 250-jährigen Bestehens feierte.

Die festliche Veranstaltung zog Gemeindemitglieder und Musikliebhaber gleichermaßen an und berührte die Herzen der Zuhörer. Die Vorsitzende Hannelore Sonntag begrüßte die Gäste in der gut gefüllten Kirche und bedankte sich unter anderem bei Herrn Pfarrer Max Wiest für die Überlassung der Kirche und bei Herrn Bürgermeister Guntram Grabherr für die Lokalität beim anschließenden Stehempfang. Auch der gesamte Chor sagte „Dankeschön“.

Der Kirchenchor , der seit 250 Jahren die liturgischen Feierlichkeiten in der Kirche begleitet, hatte sich auf diesen besonderen Anlass gut vorbereitet. Unter der Leitung von Dirigent Artur Schupp präsentierten die Sängerinnen und Sänger ein abwechslungsreiches Repertoire, das von traditionellen Kirchenliedern wie das „Ave verum“ von Mozart aus dem Jahre 1791 bis zu dem zeitgenössischen Psalm 121 „Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen“ von KMD Matthias Wolf 2020 neu vertont, reichte. Ulrike Wissmann begleitete den Chor souverän am Keyboard und Ernst Stephan moderierte die Liedauswahl. Mit dem Posaunenquartett TROMPOSI konzertierte der Chor das erste Mal. Schon bei den ersten Akkorden ihrer Soloeinlage wurde die klangliche und intonationssichere Qualität der vier Musiker hörbar. Bei den beiden Liedern, die das Quartett begleitete, verschmolzen die harmonischen Klänge von Chor und Posaunen. Das Jubiläumskonzert war nicht nur ein musikalisches Ereignis, sondern auch eine Hommage an die Sängerinnen und Sänger der vergangenen Jahrhunderte. Die begeisterte Reaktion der Zuhörer zeugten von einer gelungenen Veranstaltung. Mit Standing Ovation und lang anhaltendem Applaus bedankten sich die Besucher bei den Mitgliedern des Kirchenchors für das schöne Konzert. „Es waren wunderbare Lieder“, so eine Besucherin beim anschließenden Stehempfang in der schön geschmückten Zehntscheuer.