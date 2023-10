Kirchdorfer Konfis pflanzen Apfelbäume

Zum Erntedankfest wurden neben der evangelischen Kirche in Kirchdorf zwei Apfelbäume gepflanzt.

Die Kirchengemeinde beteiligte sich damit an einer Aktion von „Brot für die Welt“. Die evangelische Hilfsorganisation ruft anlässlich ihres 65-jährigen Bestehens Gemeinden auf, unter dem Motto „Wandel säen“ einen Obstbaum zu pflanzen. „Obstbäume sind ein Symbol für Ernährungssicherung, eine intakte Umwelt und das Leben zukünftiger Generationen,“ schreibt Oberkirchenrätin Dr. Annette Noller in ihrer Einladung an die Kirchengemeinden.

Bei der Pflanzung der Bäume wirkten in Kirchdorf die Generationen zusammen. Einzelne Gemeindeglieder übernahmen mit Spenden die Kosten der Bäume, der Kirchengemeinderat suchte die Bäume aus und kümmerte sich um die Vorbereitung der Aktion und die Konfis pflanzten am vergangenen Mittwoch die Bäume ein.