Zehnte Abenteuerlandschaft beim SV Kirchdorf

Nach einer längeren Pause und zum insgesamt zehnten Mal lädt der SV Kirchdorf zu seiner Abenteuerlandschaft ein. Die Veranstaltung ist am Sonntag, 10. März, von 14 bis 17 Uhr in der Turn- und Festhalle Kirchdorf. Tarzanschwingen, Gebirgstour, Spinnenwand, Slackline, Hängebrücke, Gleichgewichtsparcour und Rollbrettbahn sind in der von Übungsleitern des SVK gestalteten Abenteuerlandschaft zu finden. „Dem Bewegungsdrang der Kinder sind keine Grenzen gesetzt“, heißt es in der Mitteilung des Vereins. Jedes Kind habe die Möglichkeit, beim Klettern, Hangeln, Springen, Balancieren und Schwingen seine motorischen Fähigkeiten spielerisch auszuprobieren. Die Stationen werden von ehrenamtlichen Übungsleitern und Helfern betreut. Für das leibliche Wohl mit Kaffee, Kuchen und Getränken ist gesorgt. Der Erlös wird für die Gymnastikabteilung/Kinderturnen des SVK verwendet. Die Teilnahme (empfohlen für Drei- bis Zehnjährige) kostet drei Euro je Kind, mitzubringen sind Sportkleidung und Turnschuhe. Das Angebot richtet sich an alle Familien, unabhängig von einer Mitgliedschaft beim SV Kirchdorf.