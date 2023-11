Als gesunden Standort, der mit den widrigen Zeiten bestens zurechtkommt, hat Michael Messer, Geschäftsführer Produktion der Liebherr-Hydraulikbagger GmbH, das Liebherr-Werk in Kirchdorf präsentiert. Eine Erweiterung der Baumaschinenschmiede steht bevor, die nachhaltige Wärmeversorgung ist ebenfalls im Gespräch. Und Landrat Mario Glaser und den Kirchdorfer Gemeinderat durften auf der Teststrecke ein so wendiges wie monströses Gerät probefahren.

Wo Hans Liebherr den ersten Liebherr-Kran entwickelte

Der Landrat war nach Kirchdorf gekommen, um sich mit Verwaltung und Rat auszutauschen. Zwischen zwei Gesprächsrunden führte Reinhold Schneider, Liebherr-Urgestein, durch das Werk. 1949 wurde es von Hans Liebherr gegründet.

Es war Keimzelle der Firmengruppe Liebherr, die heute mehr als 140 Gesellschaften auf allen Kontinenten umfasst und im Jahr 2022 mehr als 51.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigte und laut Pressestelle einen konsolidierten Gesamtumsatz von über 12,5 Milliarden Euro erwirtschaftete.

Landrat Mario Glaser nach seiner Fahrt mit dem Dump-Truck auf dem Kirchdorfer Testgelände. (Foto: Annemaier )

Die Baracke, in der Liebherr mit Frau und Kindern lebte, entwarf, plante und Geschäfte machte, ist noch auf dem Werksgelände zu bewundern. Hier entwickelte Liebherr den TK 10, den Turmdrehkran, der den Erfolg des Unternehmens begründete. Heute ist der Kirchdorfer Standort vor allem für die Hydraulikbagger bekannt.

Die Liebherr-Hydraulikbagger GmbH produziert in Kirchdorf Mobilbagger, Materialumschlagmaschinen, knickgelenkte Muldenkipper oder Dumper und sogenannte Zweiwegebagger. Zudem werden Anbauwerkzeuge hier am Standort in Kirchdorf gefertigt.

Vor allem Roboter schweißen

In Kirchdorf werden Teile gestanzt, gepresst, verschweißt, geschliffen und lackiert. Viele Aufgaben übernehmen Roboter. Kirchdorfs Bürgermeister Rainer Langenbacher erinnert sich noch, welcher Rauch vor 30 Jahren durch die Hallen waberte. Heute gibt es Absaugtechnik mit Wärmerückgewinnung.

„Ein absolutes Rekordjahr“

Über 3800 Baumaschinen werden im Jahr 2023 voraussichtlich die Kirchdorfer Hallen in alle Welt verlassen, sagt Michael Messer. „Ein absolutes Rekordjahr trotz des konjunkturellen Rückgangs.“ Hinter den Geräten für Erdbewegung und Materialumschlag stehen 2100 Mitarbeiter, die für die Liebherr-Hydraulikbagger GmbH tätig sind. Der Umsatz werde „nach aktuellem Stand bei mehr als einer Milliarde Euro liegen“, so Messer.

Andere Liebherr-Standorte in Ochsenhausen (Kühlgeräte) und Biberach (Baukrane) schicken, wie berichtet, ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit. Kirchdorf dagegen stehe „auf mehreren Standbeinen, wir hängen nicht nur an einem Marktsegment“, sagt Messer.

Das Geschäft bei den Mobilbaggern schwächle zwar konjunkturbedingt. Doch der Zweiwegebagger, der auf Straße und Schien einsetzbar ist, boome. Die Bücher für Umschlagmaschinen, die beispielsweise in Häfen Schiffe ent- und beladen, seien voll. Liebherr Holzfahrmaschinen seien ein stetiges Geschäft, ebenso wie Anbauwerkzeuge made in Kirchdorf gefragt seien. „So sorgen wir für eine gute Beschäftigungslage und Sicherheit für unsere Mitarbeiter.“

Messer schätzt die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde Kirchdorf und den direkten Draht zur Verwaltung, wie auch Rainer Langenbacher dankbar ist für das Engagement des bis heute familiengeführten Unternehmens.

Erste Arbeiten an der Erweiterungsfläche stehen bevor

Und Liebherr in Kirchdorf wächst weiter. Der Bebauungsplan für die Erweiterung in Richtung der Fellheimer Straße ist auf dem Weg. „In den nächsten Monaten wollen wir das 3,3 Hektar große Gelände begradigen, einzäunen und vorübergehend als Stellfläche nutzen“, berichtet Michael Messer.

„Nach aktuellem Stand rechnen wir mit einem Baubeginn für die Werkserweiterung binnen der nächsten zwei Jahre.“ Auf der Erweiterungsfläche solle „Raum für ein Verwaltungs- und Schulungsgebäude, eine Verladehalle sowie eine Aufstellfläche für Baumaschinen und -geräte geschaffen werden.“ Damit werde das Unternehmen „die Gemeinde Kirchdorf von Schwerlastverkehr entlasten“.

Im Gespräch über Fernwärme made in Kirchdorf

Das Thema Nachhaltigkeit ist Liebherr wichtig. „Unser Strom stammt zu 100 Prozent aus Wasserkraft und eigenen PV-Anlagen. Für den Bereich Wärme trifft das noch nicht zu“, räumt Messer ein. „Deshalb haben wir großes Interesse an einer Zusammenarbeit mit der Energiezentrale Sankt Leonhard und ihrem Fernwärmekonzept.

Wir sind mit den künftigen Betreibern der Energiezentrale in Verhandlungen. Ein Thema dabei ist auch, dass wir Verpackungsholz als Energieträger im Sinne der Kreislaufwirtschaft zur Verfügung stellen könnten. Der Anschluss an das Fernwärmenetz könnte ein Baustein zu einer nachhaltigen Wärmeerzeugung am Standort Kirchdorf sein.“

Auch die Kundschaft denkt über Decarbonisierung nach. Inzwischen gibt es in Kirchdorf eine ganze Produktionsstraße, an deren Ende starkstrombetriebene Geräte in den Versand gehen.

Landrat lenkt 28-Tonnen-Truck

Der Werksrundgang von Landrat und Gemeinderat endete auf dem Testgelände. Die Gäste unternahmen eine Fahrt mit dem Dumptruck, einem knickgelenkten Muldenkipper. Das 28 Tonnen schwere Fahrzeug ist wegen seines Gewichts nur innerhalb von Baustellen zugelassen.

Dort meistert er mit bis zu 67 Kilometern pro Stunde jeden Untergrund, eine über Abgaswärme beheizte Mulde sorgt für schnelle Entladen. Lichtkennzeichen melden Ladegrenzen. Nach einer kurzen Einführung setzte sich Landrat Mario Glaser selbst an Steuer und drehte eine flinke Runde über die nächtliche Teststrecke.