Mit einem lebendigen Image-Video geht der SV Kirchdorf in die Öffentlichkeit und wirbt mit zahlreichen Akteuren für das Ehrenamt.

Der Sportverein ist mit mehr als 1000 Mitgliedern der größte Sportverein des Illertals und zählt zu den zehn größten im Landkreis Biberach.

Was der Verein mit diesem Video bezweckt, wie bisher die Resonanz war und welche weiteren medialen Projekte zu erwarten sind.

Der Sportverein Kirchdorf hatte nach der Corona-Pandemie mit großer Herausforderung zu kämpfen: Viele Ämter waren unbesetzt, 2021 musste sogar Bürgermeister Rainer Langenbacher den kommissarischen Vorstand übernehmen, um den Verein überhaupt noch am Leben zu erhalten.

Zurück im Heimatverein

Das Schicksal des Vereins lag dann aber doch wieder in der Hand einer Kirchdorferin, die viel Erfahrung in diesem Bereich mitbrachte, und die erfolgreiche Wende des Vereins brachte.

Geschäftsführerin Kathrin Igel hat den Umstrukturierungsprozess beim SV Kirchdorf angestoßen. (Foto: Andrei Haurylenka )

Kathrin Igel, Geschäftsführerin des Sportvereins Kirchdorf, war selbst jahrelang im Ehrenamt aktiv und bis 2015, 20 Jahre, (Weltmeister-) Trainerin der Kunstradsportler.

Von 2009 bis 2015 dann auch Vorsitzende des SV Kirchdorf. „Aus beruflichen Gründen zog es mich 2015 nach Stuttgart. Hier leitete ich bis 2021 das Nationalmannschaftszentrum der rhythmischen Sportgymnastik und betreute ebenfalls einen großen Umstrukturierungsprozess, der mittlerweile sehr viele sportliche Erfolge zum Ergebnis hat.“

Seit drei Jahren ist Kathrin Igel selbstständig und berät Sportvereine und Verbände in Umstrukturierungen.

Umstrukturierung bringt SVK voran

Diese Erfahrung wollte sie auch in Kirchdorf einbringen: „Gemeinsam mit dem Vereins-Ausschuss haben wir unsere Situation analysiert und die Aufgaben neu strukturiert. Wir schafften kleinere Themenfelder, verteilten diese Verantwortlichkeiten auf viele Schultern und haben kleine Organisationseinheiten geschaffen.“

Der Erfolg lässt sich sehen: innerhalb von zwei Jahren sind alle Stellen in der Vorstandschaft besetzt, das Führungsteam setzt sich engagiert und mit neuen Visionen für den SV Kirchdorf ein.

Beim traditionellen Silvesterlauf des SV Kirchdorf haben über 200 Menschen teilgenommen. (Foto: SV Kirchdorf )

„Ehrenamt bedeutet Spaß, Zusammenhalt, Freundschaft, Wertschätzung und vieles mehr.“ Damit das die Menschen auch außerhalb von Kirchdorf spüren können, hat der SV Kirchdorf ein lebendiges Image-Video mit Trainern, Helfern und der Vorstandschaft gedreht. Ob in der Halle, auf dem Fußballfeld oder den Vereinsräumen: die Zuschauer erleben alle Facetten des Vereins.

Ein gut funktionierendes Ehrenamt bringt Menschen zusammen und Kinder ein paar Stunden am Tag weg von den sozialen Medien. Kathrin Igel

„Ziel des Videos ist aufzuzeigen, wie bunt und vielseitig Ehrenamt sein kann. Ob als Übungshelfer, Übungsleiter, Trainer, Schiedsrichter, in der Arbeit mit den Kindern, am Menschen oder im übergeordneten Bereich der Administration - Ehrenamt ist überall möglich und nötig“, betont Geschäftsführerin Kathrin Igel.

Die Kirchdorferin ist überzeugt, dass es nach wie vor viele Menschen gibt, die Interesse haben, sich im Verein zu engagieren. Es brauche kleine, überschaubare Aufgabenbereiche und Menschen im Hintergrund, die die Ehrenamtlichen unterstützen, ihnen etwa bürokratische Aufgaben abnehmen.

Ob mit Kindern oder Senioren, ehrenamtliche Helfer können sich dort einbringen, wo ihr Interesse liegt. (Foto: SV Kirchdorf )

„Ehrenamt gelingt, wenn man seinen Kopf frei hat für die Leidenschaft, mit der man sich einbringen möchte. Ehrenamt sorgt für das ’Gemein(de)wohl’. Ein gut funktionierendes Ehrenamt bringt Menschen zusammen und Kinder ein paar Stunden am Tag weg von den sozialen Medien“, sagt Kathrin Igel.

Video kommt gut an

Die Resonanz auf das Video sei großartig: über 500 Aufrufe innerhalb von zwei Tagen und erste Interessierte, die sich einbringen möchten. „Es zeigt, wir sind einfach auf dem richtigen Weg. Es ist wieder Leben in unserem Verein.“

Kathrin Igel beobachtet, dass viele Menschen nach Bindung suchen. „Individualität, Flexibilität, Freiheit, stehen in der Gesellschaft hoch im Kurs.

Vereine bieten Gemeinschaft, Zusammenhalt, können Freundschaften hervorbringen und ja, man kann Aufgaben und Verantwortungen übernehmen. Neues testen, sich einfach ausprobieren und dabei über sich hinauswachsen.“

Mit ihrer Ehrenamts-Offensive zeigt der SV Kirchdorf, welche Möglichkeiten Vereine haben, neue Mitglieder und Helfer zu finden.

„Letztlich ist ja auch immer wichtig zu zeigen, was alles in unseren Vereinen steckt. Da sind so viele Menschen, so viele Stunden, so viel Bereitschaft - und so ein Clip bringt es mal wieder in die Bewusstheit aller“, erklärt Igel.

Das Video stellt nicht nur die Abteilungen des Vereins vor, sondern lädt die Zuschauer ein vorbeizukommen, zuzuschauen und mitzumachen.

Neue Webseite, Podcast und Video-Clip

Das Video ist gut angekommen, nun stehen weitere digitale Ideen, wie ein Podcast, in Planung. „Spannende Interviews und Gespräche vom SVK gibt’s bald auch zum Hören. Wir werden in den nächsten Monaten einige interessante Podcasts aufnehmen, die weltweit und jederzeit auf der neuen Website verfügbar sein werden“, so Michael Butkus, neu beim SVK für die Themen Marketing und Öffentlichkeitsarbeit ehrenamtlich im Einsatz.

Auch ein weiterer Videoclip ist in den Startlöchern, dieser soll die Vielfalt des Vereins, von klein bis groß, von Radsport, über Modellflug, Breiten- und Leistungssport darstellen.