Sänger gesucht für Chorprojekt

Für das Frühjahrskonzert mit dem Motto „Musical-Reise“ am Sonntag, 28. April, sucht der Liederkranz Kirchdorf/Iller unter Chorleiter und Musiklehrer Roland Horst noch Sängerinnen und Sänger, die Interesse an moderner und schwungvoller Chormusik haben. Dies teilt der Vorstand mit.

Das Programm umfasst die weltbekannten ABBA-Hits „Thank You For The Music“ und „The Winner Takes It All“ oder die Titel „I will Follow Him“ und „Hail Holy Queen“ aus dem Musical „Sister Act“. Auch die schönsten Ausschnitte aus anderen bekannten Musicals „König der Löwen“ (Circle Of Life), „Tarzan“ (Dir gehört mein Herz) , „Cats“ (Memory) und „Die Schöne und das Biest“ gehören zum Konzert-Repertoire. Die Texte sind überwiegend deutsch. Probentermine sind mittwochs von 20 bis 21.30 Uhr.

Die Teilnahme an diesem Projekt ist mit keiner Vereinsmitgliedschaft verbunden und soll einfach Spaß machen und die Möglichkeit bieten, mit flotter Instrumentalbegleitung bekannte Schlager zu singen, heißt es in der Mitteilung. Der Projektstart ist am Mittwoch, 7. Februar, um 20 Uhr im Vereinsraum der Turn- und Festhalle in Kirchdorf. Der Probeneinstieg ist aber auch noch den ganzen Februar hindurch fließend möglich.

Weitere Informationen gibt es bei Gerhard und Brigitte Mack, Telefon 07354/2888 oder 0172/3954887 oder per Mail: [email protected]