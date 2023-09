Polizei zieht betrunkene Radfaherin aus dem Verkehr

Die Polizei hat am Mittwoch in Kirchdorf eine Radfahrerin aus dem Verkehr gezogen. Laut Polizeibericht war die 29-Jährige um kurz nach 18.30 Uhr mit ihrem Rad auf der Hauptstraße unterwegs. Eine Polizeistreife beobachtete, dass sie unsicher und mitten auf der Straße in Schlangenlinien fuhr. Deshalb stoppten die Beamten die gefährliche Fahrt. Schnell hatten sie den Verdacht, dass die Frau Alkohol getrunken haben könnte. Dies bestätigte ein Test. Auch hielt sich die 29-Jährige kaum mehr auf den Beinen. Die Polizei nahm die deutlich betrunkene Radfahrerin mit ins Krankenhaus. Dort entnahm ihr eine Ärztin Blut. Die Fahrt durfte die 29-Jährige nicht fortsetzen, das Rad wurde einem Bekannten übergeben. Auf die Frau kommt nun eine Anzeige zu.

Hinweis von der Polizei: Laut Gesetz ist es zwar erlaubt, mit bis 1,6 Promille Fahrrad zu fahren, strafbar kann man sich aber schon früher machen. Dies passiert, wenn man mit niedrigerer Alkoholisierung trotzdem nicht in der Lage ist, das Fahrrad sicher zu führen. Aufgrund der oft schweren Folgen von alkoholisiertem Fahren fallen die Strafen auch sehr hoch aus. Rad fahren erfordert einen Gleichgewichtssinn, unter Alkoholeinfluss kann er aber stark beeinträchtigt sein. Betrunkene Radfahrer können dann gefährlich stürzen oder anders verunglücken. In Vergangenheit kam es immer wieder so zu schweren Verletzungen. Die Polizei rät, ausschließlich nüchtern Fahrrad zu fahren. Das sichere Fahren mit dem Fahrrad unter Alkoholeinfluss wird oft unterschätzt, und dann ist es meist zu spät.