Noch steht das Gerüst. Egal, wann der Kindergarten fertig sein wird, einen Namen hat er nun: Das Gebäude wird fortan „Geschwister-Simmler-Kindergarten“ heißen. Ein Name der in mehrfacher Hinsicht passt.

Auf den neuen Kindergarten warten viele sehnlich, da die beiden anderen Einrichtungen in der Gemeinde aus allen Nähten platzen. Dass der ursprüngliche Termin seiner Fertigstellung im September 2024 nicht eingehalten werden kann, steht schon fest: Nach dem Bauzeitenplan sollt er nun im Januar 2025 fertiggestellt sein, „ob dieser Zeitplan eingehalten werden kann, wird sich aber noch zeigen müssen“, so Bürgermeister Rainer Langenbacher. In der letzten Gemeinderatssitzung wurde nun zumindest schon der Name für das Gebäude festgelegt. Die Liste an Vorschlägen für den Kindergartennamen war lang. Am Ende stimmte der Gemeinderat mehrheitlich für „Geschwister-Simmler-Kindergarten“.

Der Name der Geschwister Simmler ist eng mit dem Wohl der Gemeinde verbunden: 2001 wurde die Geschwister-Simmel-Stiftung gegründet. In sie floss das Vermögen der vier kinderlosen Geschwister Simmler ein. Zweck der Stiftung der alteingesessenen Familie ist es, soziale, gemeinnützige und kirchliche Vorhaben in Kirchdorf zu unterstützen. Und noch aus einem anderen Grund passt der Name: Der neue Kindergarten steht auf dem Grundstück der ehemaligen Hofstelle der Familie Simmler.