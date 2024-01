Musikverein Kirchdorf spielt in der Dreifaltigkeitskirche

Der Musikverein Kirchdorf feiert dieses Jahr sein 100-jähriges Bestehen und begeht dieses Jubeljahr mit insgesamt acht dezentralen Feierlichkeiten über das Jahr verteilt. Der Bogen spannt sich dabei von der PartyFasnet bis zum Kirchenkonzert. Mit der Eröffnungsveranstaltung am kommenden Sonntag, 7. Januar, um 16 Uhr beginnen die Feierlichkeiten mit einem Konzert in der Dreifaltigkeitskirche. Der Titel dieser Veranstaltung ist „Lichterglanz“.

Neben den Orchesterklängen werden sich kleine Ensembles verschiedener Register präsentieren. Zum Vortrag kommen meist bekannte Titel und Arrangements wie Highland Cathedral, Pachelbel´s Canon, Von guten Mächten, The Sound of Silence und and andere. Der Titel „Hebe deine Augen auf“ von Felix Mendelsson-Bartholdy wird mit Chor aufgeführt. Die Lichtinstallationen zu den Klängen im Gotteshaus versprechen eine glänzende Atmosphäre.

Aktuell besteht der Klangkörper aus 50 Musizierenden. Dirigent ist Jürgen Schön aus Kirchhaslach. Die Vorsitzenden sind Sabrina Link und Monika Kramer. Alle Infos zu Verein, Jubiläum und Veranstaltungen sind unter www.mv-kirchdorf.de sowie in Instagram und Facebook aufgeführt.