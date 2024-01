Musikverein Kirchdorf feiert 100-jähriges Bestehen

Der Musikverein Kirchdorf wird 100 Jahre alt. Wie der Anfangs reine Männerzusammenschluss zu einem generationsübergreifenden und vielfältigen Verein geworden ist und was für die Jahrhundertfeier geplant ist, erklärt Sabrina Stache, die erste Vorsitzende des Musikvereins Kirchdorf.

In der Zeit nach dem 1. Weltkrieg, als zahlreiche Menschen unter der Arbeitslosigkeit litten, fanden am 24. März 1924, ein paar beherzte Männer um Meinrad Rogg den Mut, diese schwere Zeit durch Musik zu überwinden.

Unter den Gründungsmitgliedern waren seiner Zeit ausschließlich Männer, wie es damals nichts Ungewöhnliches war.

Meinrad Rogg, Georg Denzel, Gottfried Härle, Johannes Joser, Konrad Kohler, Franz Maier, Josef Maier, Konrad Mayer, Alois Pflotsch, Josef Pflotsch, Konrad Rapp, Josef Schwarz, Johannes Seitz, Josef-Theodor Seitz, Alois Simmler, Josef Simmler und Ignaz Springer gründeten die Musikkapelle Kirchdorf und legten den Grundstein des heutigen Vereins.

Krieg bricht musikalisches Leben ab

Nach erheblichen Anfangsschwierigkeiten in Bezug auf die Finanzen und sich jährlich wechselnden Dirigenten nahm die Musikkapelle Kirchdorf unter Schmiedemeister Josef Maier als 1. Vorsitzenden 1927 zum ersten Mal an einem Wertungsspiel teil.

Kaum konnte die Kapelle richtig aufleben, brach das musikalische Leben mit dem Beginn des Zweiten Weltkrieges abrupt ab.

Sechs Männer wagten nach dieser verheerenden Zeit, darunter Gottfried Schlumpp, Josef Schwarz, Anton Göppel, Karl Spieler, Hans Spieler und Konrad Mayer, 1949 die Kapelle wieder aufleben zu lassen.

Diesem Neuanfang folgten Jahre mit erfolgreichen Auftritten und auch die Teilnahme am Kreismusikfest. Dass sich der Musikverein Kirchdorf nie auf seinen Lorbeeren ausruhte, bewiesen die häufigen Besuche der Wertungsspiele.

„Selten sagte man eine Einladung zu einem Musikfest ab. Auf diese Weise wurde die Volksmusik und die Kameradschaft gepflegt“, so Vorsitzende Sabrina Stache.

Fokus auf Jugendarbeit

Um die Kapelle über eine Krise nach den 60er-Jahren zu retten, wurde das Hauptaugenmerk des Musizierens auf die „leichte Muse“ gelegt.

So machte sich der Musikverein Kirchdorf sehr schnell einen Namen als gute Stimmungskapelle. Auch konzentrierte sich der Verein verstärkt auf die Ausbildung junger Menschen und nahm 1969 erstmals mit den Jungmusikanten am Kreismusiktag in Reinstetten teil.

Dass der Musikverein heute immer noch 60 aktive Mitglieder und eine gute Jugendarbeit hat, verdankt sie vermutlich auch dieser Entscheidung.

„Nicht nur vereinsinterne Ausbilderinnen, sondern auch Musiklehrer sorgen für eine hervorragende Ausbildung unserer Nachwuchsmusikerinnen und -musiker“, fügt die Vorsitzende hinzu.

Ein Jahr später, 1970, kamen Rudolf Spieler und Ewald Bender auf die Idee, das 1. Kirchdorfer Weinfest ins Leben zu rufen. Viele Skeptiker und Pessimisten habe es gegeben, die nicht daran glaubten, dass ein Weinfest in einer Biergegend sich durchsetzen könne. Doch das Weinfest wurde zum Renner und blieb dem Verein als traditionelles Fest fortan bestehen.

Verbundenheit zum Verein

Mit der Gründung der Jugendkapelle 1975 verfestigte der Musikverein Kirchdorf schließlich unter den Jugendleitern Alois Ruf und Josef Gindele ihre Wurzeln. Gindele übernahm bis 1985 den Dirigentenstab und führte die Jugendkapelle zu großen Erfolgen.

„Auch die Kameradschaft und Verbundenheit zum Verein wird regelmäßig durch gemeinsame Events, Proben, Ausflügen und aktives Mitwirken an Festen gepflegt. Ohne die nahe Verbundenheit zum Verein, wären die zahlreichen Veranstaltungen und Feste nicht möglich gewesen“, sagt Sabrina Stache.

Das Portfolie des Vereins hat sich über die vergangenen Jahrzehnte verändert: Aus dem reinen Männerzusammenschluss ist ein vielfältiger und generationsübergreifender Verein geworden.

„Unser jüngstes aktives Mitglied ist 15 Jahre alt und das älteste aktive Mitglied 72 Jahre alt, dies macht sehr deutlich, dass Musik verbindet“, so Stache, die selbst die erste weibliche Vorsitzende des hundertjährigen Vereins ist.

Viele Feste zum Jubiläum

Um diese erfolgreiche Vereinsgeschichte auch in vollen Zügen feiern zu können, wird es nicht nur ein Fest geben, sondern mehrere, erklärt Stache.

„Wir haben eine lange Tradition, um diese auch wirklich feiern zu können, wollen wir über das ganze Jahr verteilt, mehrere Veranstaltungen machen.“

Begonnen haben die Feierlichkeiten bereits Anfang des Jahres mit dem „Lichterglanz“ in der Dreifaltigkeitskirche Kirchdorf und führen mit der Partyfasnet am 26. Januar, Freitag, in der Turn- und Festhalle Kirchdorf fort.

Höhepunkt der Feierlichkeiten wird das Jubiläumskonzert sein, das am 24. März - am Gründungstag des Vereins - in der Turn- und Festhalle Kirchdorf stattfindet.

„Es bedeutet uns sehr viel, dass wir genau an diesem Tag unser Jubiläumskonzert feiern können“, sagt Sabrina Stache. Geplant ist, bei diesem Konzert mit dem Repertoire auf die vergangenen 100 Jahre zurückzublicken.

„Wir werden Titel spielen, die von den Gründern des Vereins in den Anfängen bereits gespielt wurden. Das erste öffentlich bekannte Stück war im Jahr 1927 und damit werden wir unser Konzert eröffnen.“

Die Titel sollen so ausgewählt werden, dass die Zuhörer die vergangenen hundert Jahre des Vereins miterleben können, so beispielsweise auch die Nachkriegszeit, in der der Verein einen Neuanfang wagte.

„Wir wollen sehr viel Nostalgie in das Konzert miteinbringen, um auch zu zeigen, dass nicht alle Jahre besonders leicht waren.“

Weiterführen werden die Feierlichkeiten mit einem Festabend am 11. Mai, einer Abendserenade am 24. Juli mit dem ConTakt Chor, dem traditionellen Weinfest am 19. und 20. Oktober und wird ihr Ende mit einer besinnlichen Stunde am 22. Dezember in der Dreifaltigkeitskirche Kirchdorf finden.

