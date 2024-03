Linus Weber knackt Junioren-Weltrekord

Der Kunstradsportler Linus Weber vom SV Kirchdorf hat für den Höhepunkt beim zweiten Junior-Masters in Schwanewede (Niedersachsen) gesorgt. Er knackte dabei den Junioren-Weltrekord.

Lange Anfahrt

Um die von Kirchdorf 720 Kilometer entfernte Sporthalle in Schwanewede zu erreichen, ging es für Linus Weber und Maximilian Keller sowie ihre Trainer am Morgen vor dem Wettkampftag auf die Reise. So konnten sich die Sportler schon am Nachmittag laut Mitteilung mit den Bodenverhältnissen vertraut machen, bevor dann am Tag darauf volle Konzentration und Nervenstärke gefragt war.

Keller ging in der Vorrunde des Einer-Wettbewerbs zuerst an den Start. Sein Programm startete er konzentriert. Der Kirchdorfer hatte aber mit kleineren Unsicherheiten zu kämpfen, die ihn beim Kehrstandsteiger vom Rad zwangen. Dadurch musste er einige Abzüge hinnehmen. Keller setzte seine Kür fort, stürzte aber rückwärts nochmals vom Rad. Hinzu kamen eine vergessene Übung und ein weiterer Sturz beim Kehrsteuerrohrsteiger. Somit musste er sich mit 117,46 Punkten zufriedengeben.

Verpatzte Vorrunde

Weber betrat als Letzter in seiner Disziplin die Fläche. Wie schon beim vorangegangenen Wettkampf hatte er auch diesmal große Schwierigkeiten beim Sattelstand. Noch vor dem Startruf brach Weber die Übung ab, stürzte beim zweiten und wagte einen dritten Versuch, der wieder auf dem Boden endete.

Trotz des verkorksten Beginns ließ er sich nicht aus der Ruhe bringen, spulte seine Kür danach nervenstark und ohne weitere größere Fehler ab. Das bedeutete 179,83 Punkte für Weber und damit Rang eins in der Vorrunde.

Weber toppt magische Punktzahl

In der Finalrunde am Abend legte Weber dann eine absolute Topleistung auf die Fläche, was nach der verpatzten Vorrunde niemand erwartet hatte. Er ging fokussiert an den Start, stellte sein Können unter Beweis, bei dem die Jury nur die Seitvorhebehalte rückwärts und einen Sturz zu bemängeln hatte, was er durch zusätzliche Lenkerstanddrehungen aber ausglich. Nachdem Weber vor zwei Wochen beim Masters in Roth bereits an der Marke des Weltrekords gekratzt hatte, kam er ihr diesmal von Minute zu Minute näher.

1805 Tage nachdem Tim Weber (RCV Böhl-Iggelheim) den Weltrekord der Junioren mit 192,00 Punkten aufgestellt hatte, toppte der Kirchdorfer schlussendlich diese magische Punktzahl mit 192,22 Punkten. Weber konnte sein Glück laut Mitteilung kaum fassen, denn für ihn ist damit eines seiner größten Ziele in Erfüllung gegangen. Zugleich löste er vorzeitig das Ticket für die EM im bayrischen Amorbach am 10./11. Mai.

Beim dritten Junior-Masters in Rauen in gut zwei Wochen geht es um die DM-Qualifikation. Dort wird auch das SVK-Duo Jana Wager und Pia Schlichting teilnehmen.