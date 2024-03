Erst 2018 wurde der neue Anbau an die Michael-von-Jung-Schule in Kirchdorf eingeweiht. Mit der Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder wird der Platz jedoch nicht mehr reichen. Erneut sind Umbaumaßnahmen nötig. Die Krux: Weder das genaue Datum, ab dem Kommunen Förderanträge hierfür einreichen können, noch konkrete Förderrichtlinien seien bekannt, ärgert sich der Bürgermeister.

Acht Stunden am Tag, fünf Tage die Woche, maximal vier Wochen Schließzeit während der Ferien im Jahr - so lautet der zukünftige Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen.

Er wird stufenweise umgesetzt, ab 2026 haben zunächst Erstklässler einen Anspruch darauf, ganztägig gefördert zu werden. In den darauffolgenden Jahren kommt je eine Klassenstufe hinzu und ab August 2029 gilt er dann für alle Klassenstufen von 1 bis 4.

Befürchtung: Fördertöpfe schnell leer

Der Bund unterstützt Städte und Gemeinden mit insgesamt bis zu 3,5 Milliarden Euro für Investitionen in ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote. Im Fördertopf des Regierungsbezirks Tübingen seien rund 60 Millionen berichtete Bürgermeister Rainer Langenbacher in der letzten Gemeinderatssitzung.

Für die Förderantragsstellung gelte das Windhundverfahren. Dass er die gesamte Planung unausgegoren und unbefriedigend findet, damit hält er nicht hinter dem Berg. Er sei sich sicher, dass nicht alle zum Zug kommen werden, die einen Förderantrag stellen.

Das genaue Datum zur Antragstellung stehe jedoch noch nicht fest, bislang sei nur bekannt, dass der Start in der ersten Dekade des Aprils stattfinde. Der Druck ist nun groß, bis dahin förderfähige Unterlagen für Umbaumaßnahmen in der Michael-Jung-Schule zu erstellen, um diese möglichst früh einreichen zu können.

Räume reichen nicht

Die Betreuung darf nicht in Klassenzimmern stattfinden, deshalb werden die Räume in der Kirchdorfer Schule nicht ausreichen. Dirk Hübner vom Architekturbüro Bauke + Hübner hat zusammen mit der Schulleitung und den Lehrern lange überlegt und nach Lösungen gesucht.

In der Gemeinderatssitzung stellte er die Überlegungen und Vorentwürfe vor: Einen ebenerdigen Anbau an der Ostseite des Schulgebäudes, in dem jedoch nur zwei Klassenräume untergebracht werden könnten. Gleichzeitig wäre es möglich, zwei Räume im ersten Obergeschoss nach Osten hin etwas zu vergrößern.

Die Kosten hierfür liegen bei rund 1,3 Millionen. Diese und weitere kleinere Maßnahmen im Gebäudeinnern diskutierte der Gemeinderat mit Dirk Hübner und Rektorin Madeleine Abt. Die Diskussion ging jedoch schnell in eine andere Richtung:

Die Klassen werden immer größer.

Gemeinderat Christian Göppel schlug vor, den nördlichen Schulhausanbau insgesamt um eine Etage aufzustocken. Diese Lösung sei kein Stückwerk und man habe dann einen Puffer. „Sonst holt uns das in sieben Jahren wieder ein“, fügte er hinzu. Zumal Madelaine Abt zuvor schon darauf hingewiesen hatte: „Die Klassen werden immer größer.“ Das werde sich - mit Blick auf das geplante große Baugebiet in Oberopfingen - in absehbarer Zeit sicher nicht ändern. Architekt Hübner schätzte die Kosten für eine Aufstockung auf etwa 2,2 Millionen.

Der Gemeinderat beschloss, einen Förderantrag für die Erweiterung um ein drittes Geschoss im Neubau der Schule zu stellen. Er beauftragte das Architekturbüro Bauke + Hübner mit der Planung hierzu. Sollte die Gemeinde keine Förderzusage bekommen, kann die Planung gegebenenfalls angepasst werden.