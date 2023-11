Frontalzusammenstoß bei Eisglätte auf der B 312

Bei einem Frontalzusammenstoß bei Eisglätte am Mittwoch bei Kirchdorf ist ein Autofahrer leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 26-Jähriger gegen 7.15 Uhr auf der B 312 von Berkheim in Richtung Heimertingen. Die Straße war eisbedeckt. Da der Mann wohl mit nicht angepasster Geschwindigkeit bei diesen Straßenverhältnissen unterwegs war, geriet sein Mercedes ins Schleudern. Der 26-Jährige verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet nach links auf die Gegenfahrbahn, auf der ein 53-Jähriger mit einem VW Transporter unterwegs war. Die beiden Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Der 53-Jährige wurde bei dem Aufprall verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei Biberach nahm den Unfall auf. Den Sachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 13.000 Euro. Abschleppdienste bargen die nicht mehr fahrbereiten Autos.