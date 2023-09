Einbrecher steigen übers Dach in Geschäft ein

Übers Dach sind Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in ein Geschäft in Kirchdorf eingestiegen. Nachts gelangten die Unbekannten auf das Dach des Geschäftes im Fellheimer Weg. Sie öffneten die Dachkonstruktion und gelangten in den Kassenbereich. Dort stahlen sie nach derzeitigen Erkenntnissen eine größere Menge Zigaretten. Mit ihrer Beute verschwanden sie wieder unentdeckt. Der Einbruch wurde erst am Morgen durch Mitarbeiter bemerkt. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.