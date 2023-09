Kirchberger zündet aus Versehen sein Auto an

Polizei und Feuerwehr rückten am Montag nach Kirchberg an der Iller aus, um dort ein brennendes Auto zu löschen. Die Brandmeldung traf gegen 11.55 Uhr bei den Einsatzkräften ein, woraufhin die Feuerwehren Kirchberg und Erolzheim zum Neuhofer Weg fuhren. Durch die rasche Löschaktion griffen die Flammen nicht auf einen angrenzenden Carport und ein Wohnhaus über. Der Polizei zufolge soll der Brand an dem Auto aufgrund selbst durchgeführter Schweißarbeiten des Fahrzeughalters entstanden sein. Verletzt wurde niemand, die genaue Schadenshöhe wird noch ermittelt.