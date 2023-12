Kindergartenkinder und deren Eltern spenden an Bedürftige

Im Vorfeld auf Sankt Martin und sein Wirken am Nächsten hat das Leitungsteam des Erisdorfer Kindergartens die „Dorfwichtel“ sensibel auf Probleme hingeführt, mit denen sich geflüchtete Menschen in ihrer neuen Heimat bei uns auseinandersetzen müssen. Die Kinder mussten sich überlegen: Wie gut geht es uns und was haben andere nicht, was wir haben? Das Ergebnis dieser gemeinschaftlichen Überlegungen führte zum Wunsch der Kindergartenkinder, ihrer Eltern und des Kindergartenpersonals, die Tafel in Riedlingen mit Lebensmittelspenden zu unterstützen. Reinhard Henn vom Leitungsteam des Tafelladens erklärte den Kindern in einer kleinen Feierstunde den Sinn und Zweck der Tafel in Riedlingen und zeigte ihnen auf, dass ihre Spenden dringend benötigt werden und diese helfen, Not zu lindern. Stellvertretend für die Menschen, denen mit dieser Spende sehr geholfen werden kann, bedankte sich das Tafelladenteam sehr herzlich bei den Kindern und der Initiatorin Marina Strobel, die diese Aktion ins Laufen gebracht hat.

