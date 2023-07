Kinderchormittag in Uttenweiler

Ein kontrastreiches Programm gab Chorleiterin Anna Mattmann mit den Sängerinnen des Kinder– und Jugendchores Uttenweiler und den Teeny Voices aus Betzenweiler am Sonntag vor den Ferien zum Besten. Eine ganz klare Ansage machten die Mädels schon beim ersten Song: „Küssen verboten!“. Doch der Nachmittag war einfach zu perfekt zum Trübsal blasen: Super Wetter, aufmerksames Publikum ... Sich an einem perfekten Tag von einer „perfekten Welle“ einfach tragen zu lassen und nicht mehr nachzudenken. Das ist der perfekte Einstieg in die Ferien. Es sei denn, man hat es lieber etwas turbulenter. Mit dem Song „Partyplanet“ von den Fäaschtbänklern beamten sich die Akteure auf die größte Party der Galaxie und zeigten bei „Best of us“, wie stark das gemeinsame Singen verbinden kann. Keiner steht alleine irgendwo.

Neben den Gitarren–Mädels Sophie Eisele und Selma Heinrich, waren Amelie und Laura Traub als Solistinnen zu hören. Amelie Traub begleitete den Chor außerdem bei „Partyplanet“ am E–Piano.