Kinder–Vereinsmeisterschaften der Tennisabteilung FV Rot

Die Tennisabteilung FV Rot veranstaltete am Freitag, 21. Juli, und Samstag, 22. Juli, die diesjährigen Kinder– und Jugend–Vereinsmeisterschaften in den Kategorien Bambini U6, Kinder U8, Kleinfeld U8, Kleinfeld U10, Midcourt U10 und Kids Cup U12.

40 Kinder kämpften in den verschiedenen Kategorien vor zahlreichen und begeisterten Zuschauern um den Sieg bei den Meisterschaften 2023.

Bei den Kategorien Bambini U6 und Kinder U8 standen Schlagvariationen und Tennisübungen sowie Lauf–, Koordinations– und Geschicklichkeitsübungen auf dem Programm. Mit großer Freude, Eifer und Elan waren die Kinder bei der Sache.

In den Kategorien Kleinfeld U8 , Kleinfeld U10, Midcourt U10, und Kid’s Cup U12 wurde in Gruppen bzw. jeder gegen jeden die Finalisten ausgespielt.

Beim Kleinfeld U8 spielte man in zwei Gruppen die Finalteilnehmer aus. Pauline Schmid und Joline Müller setzten sich in den Vorrundenspielen durch. In einem guten Endspiel gewann Pauline Schmid und sicherte sich den Titel Kleinfeld U8.

Um den ersten Platz in der Kategorie Kleinfeld U10 kämpften im Finale Lea Nattenmiller und Dana Schönke. In einem knappen und sehr interessanten Endspiel setzte sich Lea Nattenmiller durch und holte sich den Titel Kleinfeld U10.

Im Endspiel Midcourt U10 standen sich Florian Schuster und Sophia Rafensteiner gegenüber. Nach einem spannenden Spiel gewann Florian Schuster und sicherte sich somit den Titel.

Beim Kid’s Cup U12 siegten Luis Denzel und Tom Braungardt in ihren Gruppen und wurden Vereinsmeister 2023.